HKScan согласилась возобновить переговоры о зарплате работников Раквереского мясокомбината

Руководство концерна AS HKScan Estonia согласилось в пятницу с предложением Профсоюза работников индустрии и металлообработки (IMTAL) продолжить переговоры, чтобы обсудить требования по зарплате работников Раквереского мясокомбината и технические вопросы будущего забастовки.

Встреча состоится в четверг, 1 февраля, в 11 часов, сообщил профсоюз.

"Как мы говорили ранее, работники хотят договориться с работодателем. Пока соглашение не будет достигнуто, забастовка будет продолжаться", — сказал секретарь Центрального союза профсоюзов Артем Архангельский.

"Мы также надеемся договориться о том, где будут находиться бастующие работники во время забастовки", — сказал Архангельский.

В соответствии с направленным предприятию AS HKScan Estonia требованием, участники забастовки добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года.

Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.