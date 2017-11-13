13.11.2017, 14:30

HKScan предлагает 100 евро чистыми за каждого нового работника


rus.delfi.ee
EST
HKScan предлагает 100 евро чистыми за каждого нового работника
Kollaaž

В поиске новых работников оказавшееся в центре скандала материнское предприятие Раквереского мясокомбината и Tallegg HKScan прибегает к самым разных методам. Так, сейчас фирма предлагает своим сотрудникам по 100 евро за каждого приведенного нового работника.

В сообщении, разосланном работникам предприятия, говорится, что фирма готова заплатить 100 евро чистыми за каждого приведенного на работу человека. Премия выплачивается рекомендовавшему после окончания у нового работника испытательного срока и успешного поступления на дальнейшую работу на основании бессрочного договора. Один человек может быть порекомендован лишь один раз, зато количество рекомендуемых неограничено. Предложение действует до конца года.

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Проблемы были не только на Раквереском мясокомбинате. Так, еще 16 августа работники Tallegg выступили с коллективным обращением, которое также касалось пересмотра системы оплаты труда. ”Руководство прислало ответ в конце сентября, и он был отрицательным. Было сказано, что все ресурсы будут направлены на Раквереский мясокомбинат”, — сказала экс-руководитель профсоюза производственной станции Tallegg Анне Ильвес.

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В своем ответе работникам председатель правления HKScan Estonia Анне Мере отметила, что в этом году предприятие сосредоточилось на усовершенствовании производственных технических решений, которые позволят сделать трудовой распорядок более эффективным, что в свою очередь означает, что автоматически зарплату всех работников предприятия в соответствие с индексом потребительских цен приводить не будут.

По словам Ильвес, проблема заключается в HKScan в общем: ”Собраний с работниками не проводится и создается впечатление, что простыми работниками никто не интересуется. Обещания повысить зарплату даются ежегодно, но этого не происходит”.

Отмечается, что причина, по которой не удается достичь соглашения по зарплатам, может крыться в убытках концерна. Экономические результаты третьего квартала показывают, что оборот HKScan по сравнению с прошлым годом уменьшился на 465,8 млн евро и предприятие оказалось в минусе на 2,9 млн евро. Для сравнения: в третьем квартале прошлого года HKScan показала прибыль в размере 4,3 млн евро.

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