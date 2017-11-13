HKScan предлагает 100 евро чистыми за каждого нового работника

В поиске новых работников оказавшееся в центре скандала материнское предприятие Раквереского мясокомбината и Tallegg HKScan прибегает к самым разных методам. Так, сейчас фирма предлагает своим сотрудникам по 100 евро за каждого приведенного нового работника.

В сообщении, разосланном работникам предприятия, говорится, что фирма готова заплатить 100 евро чистыми за каждого приведенного на работу человека. Премия выплачивается рекомендовавшему после окончания у нового работника испытательного срока и успешного поступления на дальнейшую работу на основании бессрочного договора. Один человек может быть порекомендован лишь один раз, зато количество рекомендуемых неограничено. Предложение действует до конца года.

Lugeja foto

После забастовки на скотобойне HKScan уволила трех работников, после чего принялась искать через CV Online новых и уже на немного более высокую зарплату.

Проблемы были не только на Раквереском мясокомбинате. Так, еще 16 августа работники Tallegg выступили с коллективным обращением, которое также касалось пересмотра системы оплаты труда. ”Руководство прислало ответ в конце сентября, и он был отрицательным. Было сказано, что все ресурсы будут направлены на Раквереский мясокомбинат”, — сказала экс-руководитель профсоюза производственной станции Tallegg Анне Ильвес.

В своем ответе работникам председатель правления HKScan Estonia Анне Мере отметила, что в этом году предприятие сосредоточилось на усовершенствовании производственных технических решений, которые позволят сделать трудовой распорядок более эффективным, что в свою очередь означает, что автоматически зарплату всех работников предприятия в соответствие с индексом потребительских цен приводить не будут.

По словам Ильвес, проблема заключается в HKScan в общем: ”Собраний с работниками не проводится и создается впечатление, что простыми работниками никто не интересуется. Обещания повысить зарплату даются ежегодно, но этого не происходит”.

Отмечается, что причина, по которой не удается достичь соглашения по зарплатам, может крыться в убытках концерна. Экономические результаты третьего квартала показывают, что оборот HKScan по сравнению с прошлым годом уменьшился на 465,8 млн евро и предприятие оказалось в минусе на 2,9 млн евро. Для сравнения: в третьем квартале прошлого года HKScan показала прибыль в размере 4,3 млн евро.