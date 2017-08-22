HKScan извинилась за оставленных в мусорных контейнерах цыплят

По словам руководителя балтийского подразделения мясного производства HKScan Анне Мере, на инкубаторной станции Tallegg в Лоо произошло грубое нарушение принципа гуманного обращения с животными и сейчас предприятие занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Мере пообещала, что они сделают все возможное для того, чтобы в будущем таких ситуаций не возникало. ”Мне очень жаль, что такой случай произошел на нашей станции, и я приношу за это свои искренние извинения”, — сказала она.

Согласно европейской директиве, все нежизнеспособные птенцы и невыведенные эмбрионы подлежат незамедлительному уничтожению гуманным путем. ”Это правило действует и в том случае, когда устройство для умерщвления по какой-либо причине выходит из строя. К сожалению, распространенное прессой видео четко показывает, что на нашей станции это правило было проигнорировано. Мы со всей серьезностью отнеслись к ситуации и проанализируем случившееся как с руководством, так и с работниками, чтобы выяснить, какие изменения нам следует внести в свои рабочие процедуры и правила, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и повысить умение наших работников справляться с внештатными ситуациями”, — сказала Маре.

Напомним, что читательница Delfi прогуливалась в поселке Лоо в Харьюмаа, когда услышала писк, доносящийся из мусорных контейнеров. Оказалось, что там среди мусора работники инкубаторной станции Tallegg оставили умирать маленьких цыплят.

Старейшина поселка Лоо Хильда Мянник вспоминает, что еще 41 год назад ее дети как-то принесли живых цыплят, найденных в мусорном контейнере местной инкубаторной станции, поэтому данные инциденты случаются уже давно.

Сделавшая эту страшную находку Яана отметила, что цыплят вместе с мусором выкидывают ближе к полуночи, а рано утром мусорные контейнеры опустошаются. По ее словам, она поговорила на эту тему с сотрудником станции, который лишь пожал плечами и сказал, что подобные случаи иногда бывают.