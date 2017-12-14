HKScan инвестирует в Раквереский мясокомбинат 8 миллионов евро

В следующем году HKScan инвестирует в отдел жареных изделий Раквереского мясокомбината почти 8 миллионов евро. С помощью инвестиций будет расширено производственное здание, а также добавлены новые линии запекания и упаковки, что позволит начать использование новых технологий и упаковочных решений. Строительные работы начнутся в мае 2018 года, сообщается в пресс-релизе.

”Рынок жареных изделий, куда входят готовые изделия из фарша — мясные шарики, наггетсы, котлеты, — быстро растет, и инвестиции в технологию помогут нам сохранить конкурентное преимущество в этой категории товаров. Благодаря инвестициям мы увеличим производительность, начнем применять новые технологические решения, выведем на рынок новые интересные товары. Увеличение объемов производства позволит нам также увеличить объемы экспорта — как на ближайших, так и на более отдаленных рынках”, — сообщила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

Инвестиции также сделают производство более бережным к окружающей среде — новые линии запекания позволят экономить 5% от энергетических расходов. Кроме того, будет уменьшен экологический след, поскольку в качестве источника энергии мы будем использовать газ вместо электричества.

Концерн мясного производства Северных стран HKScan считает Эстонию очень важным рынком и стабильно инвестирует в свои местные фермы и производственные единицы.

”С точки зрения конкурентоспособности и развития предприятия важно постоянно обновлять производство и технологии. Инвестиции в Раквереский мясокомбинат — хороший пример нашего стремления укрепить лидерские позиции на рынке как в Эстонии, так и по всей Прибалтике”, — подтвердил исполнительный директор HKScan Яри Латванен.

HKScan Estonia — одно из крупнейших в Эстонии предприятий по производству пищевых продуктов, входящее в концерн HKScan. HKScan — ведущий мясной эксперт в Северных странах, который под сильными торговыми марками производит и выводит на рынок качественную и произведенную со всей ответственностью свинину, говядину, баранину и мясо птицы, обработанное мясо и готовые продукты. Клиенты HKScan — предприятия, занимающиеся розничной торговлей и услугами питания, а также производства и экспортные секторы. Наши рынки находятся в Финляндии, Швеции, Дании и странах Балтии, мы экспортируем наши изделия почти в 50 стран. В 2016 году нетто-оборот HKScan составил 1,9 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7300 сотрудников.