21.11.2018, 15:49

HKScan и Rakvere Farmid требуют от бывшего директора почти 5 млн евро

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rus.delfi.ee
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Teet Soorm.Tallegg
Teet Soorm.TalleggFoto: Vallo Kruuser

Самая крупная эстонская свиноферма HKScan и ее дочерняя фирма Rakvere Farmid требуют у своего бывшего директора Теэта Соорма через суд в трех разных исках более 4,8 миллионов евро, пишет ERR.

Rakvere Farmid в иске к Соорму и Мати Туви за ущерб, нанесенный при выполнении роли членов правления, 1 967 671 евро, а также пени на 227 236,34 евро.

По оценке истца, Соорм и Туви выплачивали себе годовые бонусы под видом счетов за услуги OÜ Laventra. На самом же деле эта фирма никаких услуг не предоставляла.

Напомним, как развивались события.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Стеллы Вебер, на основании собранных на данный момент доказательств есть основание подозревать Теэта Соорма и Мати Туви в совершении наносящих вред предприятию сделок посредством злоупотребления доверием, присвоении около 1,5 млн евро и отмывании денег в таком же размере.

"Согласно предъявленным подозрениям, Теэт Соорм и Мати Туви присвоили в 2010–2016 гг. имущество акционерного общества Rakvere Farmide AS, используя для этого договоры, заключенные с предприятиями, которые принадлежат лицам или находятся под контролем, связанных с Соормом и Туви. Также выставлялись фиктивные счета для легализации полученных преступным путем денег. Также Теэт Соорм и Мати Туви заключали убыточные для предприятия договоры об аренде и гарантийные договоры, которыми для предприятия было взято необоснованных обязанностей на сумму более 3 млн евро. На сегодняшний день в ходе уголовного делопроизводства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества ценностью более 1,3 млн евро", — добавила Вебер.

Теэт Соорм состоит в отношениях с министром экономики и коммуникаций Кадри Симсон.

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