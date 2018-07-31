31.07.2018, 20:15

Хитрости, которые помогают избежать ущерба от грозы


rus.delfi.ee
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Välk
Foto on illustreeriv.Foto: Irina Nesterenko

Знойные летние дни могут начинаться с ясного синего неба, но в мгновение ока небо может затянуться темными облаками с раскатами грома и молниями. Поэтому стоит уже заблаговременно подумать о том, как защитить себя и свое имущество от возможного ущерба, причиняемого грозой, пишет страховая компания Seesam в своем пресс-релизе.

По словам руководителя отдела Seesam по рассмотрению ущербов Ли Йыхвик, летняя гроза является большой опасностью для бытовой техники, а также для машин и домов, находящихся в непосредственной близости от больших и старых деревьев. Так известны случаи, когда в результате удара молнии был уничтожен дом или начинался масштабный пожар.

В прошлом году страхование Seesam выплатило на покрытие ущерба, причиненного грозой, сумму свыше 150 000 евро. В этом году специалисты по рассмотрению ущерба зарегистрировали пока что только 13 случаев ущерба, произошедших по вине грозы. Наибольший ущерб был зафиксирован в июне прошлого года, когда молния попала в дом, и на восстановление здания и домашнего имущества было израсходовано свыше 55 000 евро. Жильцам дома в этом несчастье даже в некоторой степени повезло, поскольку они были дома и смогли сразу реагировать.

”Зачастую люди считают секунды и ждут прихода раскатов грома и сверкающих молний и только тогда начинают закрывать окна и отключать технику. А про батуты, открытую садовую мебель и припаркованный под деревом автомобиль часто совсем забывают”, — сказала Йыхвик.

Но гроза может причинить ущерб, поразив какой-то другой объект. Из прошлого года страховщик привела один пример, когда молния ударила в растущую рядом с домом мощную ель. Разлетевшиеся крупные куски дерева разбили окно дома и вонзились в облицовку. Это несчастье все же завершилось благополучно, поскольку в это время поблизости не было ни одного человека. Если бы на летящих щепок дерева находился человек, он с большой вероятностью бы погиб.

Чтобы домашнее имущество было защищено от мощной грозы, а последствия летнего шторма не пришлось покрывать из бюджета отпуска, представитель Seesam делится ценными советами.

· Поскольку гроза является главным виновником отключений электричества, что в свою очередь вредит подключенной к сети бытовой технике, то в жаркий летний день, отправляясь на работу или на выходные в деревню, следовало бы отключить от сети все электроприборы и кабели.

ТОП

· Гроза может принести с собой очень сильные порывы ветра, поэтому особо важно закрыть окна и безопасно расположить открытую садовую мебель и батуты. Также следует убедиться в надежности крепления антенн и других частей здания. Если их сорвет ветром, то ни один из упомянутых предметов не должен пострадать, как и всё находящееся на дороге, например, припаркованный поблизости автомобиль, также должны уцелеть окна и двери дома.

· Осмотрите условия домашнего страхования и убедитесь, что вы застрахованы от возможного ущерба, причиняемого грозой. В частности договор многих владельцев домашнего страхования не охватывает страхование домашнего имущества, и зачастую люди начинают ознакомляться с условиями договора только тогда, когда беда уже пришла.

· Растущие рядом с домом деревья следует осматривать каждый год, и при необходимости следует спилить загнившее дерево и удалить старые ветки. Порывы ветра во время грозы могут поломать деревья, и падающие ветки могут причинить повреждения стеклу и красочному покрытию припаркованного автомобиля и проломить крышу дома.

· Людям следует избегать купаться в грозу и прятаться под деревьями. Вода хорошо проводит электричество, а в дерево с большой вероятностью может попасть молния.

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