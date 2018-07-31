Хитрости, которые помогают избежать ущерба от грозы

Знойные летние дни могут начинаться с ясного синего неба, но в мгновение ока небо может затянуться темными облаками с раскатами грома и молниями. Поэтому стоит уже заблаговременно подумать о том, как защитить себя и свое имущество от возможного ущерба, причиняемого грозой, пишет страховая компания Seesam в своем пресс-релизе.
По словам руководителя отдела Seesam по рассмотрению ущербов Ли Йыхвик, летняя гроза является большой опасностью для бытовой техники, а также для машин и домов, находящихся в непосредственной близости от больших и старых деревьев. Так известны случаи, когда в результате удара молнии был уничтожен дом или начинался масштабный пожар.
В прошлом году страхование Seesam выплатило на покрытие ущерба, причиненного грозой, сумму свыше 150 000 евро. В этом году специалисты по рассмотрению ущерба зарегистрировали пока что только 13 случаев ущерба, произошедших по вине грозы. Наибольший ущерб был зафиксирован в июне прошлого года, когда молния попала в дом, и на восстановление здания и домашнего имущества было израсходовано свыше 55 000 евро. Жильцам дома в этом несчастье даже в некоторой степени повезло, поскольку они были дома и смогли сразу реагировать.
”Зачастую люди считают секунды и ждут прихода раскатов грома и сверкающих молний и только тогда начинают закрывать окна и отключать технику. А про батуты, открытую садовую мебель и припаркованный под деревом автомобиль часто совсем забывают”, — сказала Йыхвик.