Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой

Если в ящик придет письмо в конверте, даже от фирмы, то попросту выбросить его было бы опрометчиво — кто знает, с чем оно связано? Поэтому мужчина решил все же принести конверт домой и вскрыть его, несмотря на то, что не является и никогда не был клиентом Telia.

”Внутри лежала обычная рекламная листовка. Возникли вопросы: зачем тратить зря время людей, зачем тратить лишнюю бумагу на конверт, и вообще — зачем это делать? Чтобы обойти наклейку против рекламы на почтовом ящике?” — вопрошает читатель.

На запрос Delfi представитель Telia прислал ответ от Omniva, занимающейся рассылкой рекламы оператора. Как объясняет почтовая фирма, ничего ”криминального” в такой рассылке нет, просто не стоит путать рекламу с адресом и без адреса.

”Telia со своей рекламой обратилась к получателям с конкретными адресами. Рекламу с адресом можно помещать в ящики, на которых есть наклейка против рекламы без адреса”, — пишет Omniva.

Фирма добавляет, что в случае рекламы с адресом на конверте или листовке должна быть отметка OTSEPOST, REKLAAM или REKLAAM POSTI TEEL (прямая рассылка, реклама или реклама по почте) — получатель имеет преставление, о том, что внутри и уже сам решает, вскрывать конверт или нет.