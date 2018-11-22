22.11.2018, 11:42

HHLA TK Estonia: наши работники ценят стабильность


Коммерческий текст
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HHLA TK Estonia: наши работники ценят стабильность
Meta Advisory Group OÜ

Многие работодатели сегодня говорят о нехватке рабочей силы, тех или иных специалистов. Однако, некоторые предприятия и вовсе вынуждены приспосабливаться к тому, что нужных им специалистов не готовит ни одно учебное заведение — приходится самим выращивать кадры, обучать людей с нуля. Чтобы понять, как такие предприятия решают кадровые проблемы, мы поговорили с Юлари Сеэптером, руководителем службы персонала оперирующей в порту Мууга стивидорной компании HHLA TK Estonia.

Как получилось, что вы сами занимаетесь подготовкой нужных специалистов? В Эстонии несколько портов, портовое дело хорошо развито. Казалось бы, должны быть и профильные учебные заведения, которые занимаются подготовкой всех нужных работников?

Морская академия в большей степени сосредоточена на подготовке различных административных кадров, также там обучают управлению судами, судостроительному делу. Почему другие профильные заведения не обучают докерскому делу, я затрудняюсь ответить. Конечно, было бы проще получать готовых специалистов, уже обладающих определенным набором знаний, и просто на практике знакомить их со спецификой работы на наших терминалах. Но мы вынуждены исходить из имеющейся ситуации, поэтому уже много лет самостоятельно проводим обучение и подготовку нужных нам специалистов. Также у нас налажено сотрудничество с несколькими учебными заведениями, которые поставляют нам выпускников с определенным набором технических знаний.

Каким конкретно специальностям вы обучаете людей?

Мы обучаем докеров, крановщиков, складских рабочих (тальманов) различной квалификации.

Сколько времени занимает весь процесс — с момента, когда человек впервые к вам пришел, и до того, как он начинает работать самостоятельно?

В целом до трех недель. Мы начинаем с того, что проводим теоретическое обучение по специальной программе (техническое устройство оборудования, руководство по эксплуатации завода-изготовителя техники, инструкции по руководству по безопасности труда конкретно на нашем предприятии). Затем мы переходим к практическому обучению новичков под руководством инструктора. Весь процесс обучения занимает до трех недель.

Работать самостоятельно докер начинает с малой техникой (пятитонный погрузчик, портовый тягач, контейнерные погрузчики), а затем осваивает более сложную и тяжелую технику с большей грузоподъемностью. А уже после этого, в зависимости от специфики терминала, люди учатся работать с различного вида кранами (контейнерными кранами козлового типа и береговыми перегружателями STS).
По окончании обучения человек работает самостоятельно. Само собой, вначале, поскольку мало опыта и меньше скорость, ему поручают более простые операции.

Можете сказать, скольких людей вы обучили специальности за все годы?

За последние 5 лет более 350 человек.

Какие требования или, может, критерии отбора у вас существуют?

Водительские права В-категории, а также интерес к работе и ответственность. Бонусом является наличие средне-специального технического образования, технических знаний.

Существует стереотип, а, скорее, несколько неправильное представление о профессии докера. Многие думают, что это крайне тяжелый физический труд, который по силам лишь культуристам. Это не так. Сейчас в работе используется удобная современная высококлассная техника, задача докера — уметь правильно управлять все этим оборудованием.

Сейчас, когда тенденция время от времени менять работу прочно утвердилась, у вас все наоборот — на предприятии практически отсутствует текучесть кадров. Почему? Люди всем довольны или на то есть другие причины?

Да, у нас люди работают подолгу. Многие работают с момента основания предприятия — почти 25 лет. Есть докеры во втором поколении. Средний стаж наших работников — более 15 лет. Так что в плане персонала мы очень стабильны. Понятно, что если бы людей что-то принципиально не устраивало, то картина с текучестью кадров была бы совершенно иной. Думаю, людям нравятся стабильность и предсказуемость — например, они знают, что завтра не сменится их непосредственный руководитель и не придется подстраиваться и срабатываться с новым человеком и пр. Что немаловажно для работников — у нас на предприятии, помимо трудового договора, также существует хороший коллективный договор, в котором зафиксирован ряд предоставляемых работодателем льгот: премии, дополнительный отпуск, различного рода выплаты, связанные, например, с юбилеем работника или рождением ребенка.

Помимо материальной стороны мы стараемся мотивировать наших работников и нематериально — у нас есть устоявшиеся за много лет традиции. Например, мы поздравляем сотрудников с их личными и трудовыми юбилеями.

Еще мы стараемся создать максимально хорошие условия труда, чтобы людям было комфортно — это рабочая спецодежда, удобные раздевалки, хорошие льготные столовые, частичная компенсация расходов на транспорт для начинающих и заканчивающих смены в неурочное время и пр.

Несколько месяцев назад ваше предприятие вошло в состав немецкой логистической и транспортной компании Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Что-то изменилось для работников?

Для работников все — условия труда, распорядок — осталось прежним. В то же время появились некоторые дополнительные возможности. Поскольку теперь мы часть крупнейшей международной компании, то у некоторых работников определенных специальностей будет возможность пройти обучение в Германии, в порту Гамбурга, где расположен головной офис HHLA. Также, учитывая, что компания HHLA намерена развивать свое эстонское подразделение, в недалеком будущем нас ожидает увеличение численности персонала. Поэтому сейчас мы заинтересованы в наборе дополнительных кадров, чтобы уже сейчас начать их обучение.

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