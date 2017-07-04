Hesburger запустил мобильное приложение для клиентов

Начиная с сегодняшнего дня все пользователи iPhone и Android телефонов смогут скачать себе с App Store или Google Play приложение Hesburger, который создаст совершенно новый уровень в использовании услуг, говорится в пресс-релизе Hesburger.

При помощи мобильного приложения быть клиентом Hesburger станет еще удобней. Скидочные купоны будут доступны и в телефоне — теперь не нужно их распечатывать или выпрашивать у друзей. Приложение экономит время своего клиента — еду можно заранее заказать и оплатить. Все оплаченные счета накапливают бонусы, которые можно будет использовать уже при следующей покупке. Мобильное приложение принадлежит к лояльной программе Hesburger Bonus Club. Теперь каждый зарегистрированный клиент сможет накапливать бонусы в программе и своем собственном телефоне. Подробнее о приложении: https://www.hesburger.ee/rakendus

В Финляндии приложение скачали 645 000 человек. Его использовали 5,5 млн раз и оформляли 1,3 млн заказов. Всего в Финляндии насчитывается 3,3 млн клиентов Hesburger.

Эстония первая Балтийская страна, на рынок которой будет запущенно новое приложение.