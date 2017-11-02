Helmes создала для магазинов Telia новую "умную" систему программного обеспечения

Helmes – компания, занимающияся разработкой программного обеспечения – запустила в 65 норвежских представительствах телекоммуникационной фирмы Telia новое решение, которое в несколько раз сокращает время, необходимое для обслуживания клиентов. Для 85 представительств Telia в Финляндии Helmes создал более эффективную и интеллектуальную систему логистики, сообщает компания.

Руководитель бизнес-направления Helmes Денис Оясту сказал, что новая единая торгово-логистическая программа заменила ранее использовавшиеся параллельно небольшие системы.

"Если в Норвегии наша главная задача состояла в том, чтобы в два-три раза ускорить все операции, связанные с клиентами, то в Финляндии мы фокусировались на уменьшении количества ошибок в рабочем процессе и оптимизации складских запасов”, — сказал Оясту.

По словам Дениса Оясту, компания Helmes, полностью отвечавшая за разработку ПО, не только продолжит оказывать Telia услуги поддержки в обеих странах, но и будет заниматься разработкой ИТ-систем для Telia в других странах.

"С точки зрения времени, это был довольно амбициозный проект, успеху которого во многом способствовало прекрасное сотрудничество с Telia”, — добавил Оясту.