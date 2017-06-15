Хельмен Кютт: все поправки к реформе трудоспособности сделаны в интересах людей

Вчера парламент 78 голосами одобрил закон, который с 1 июля позволит провести реформу трудоспособности так, чтобы потребности и интересы людей с ограниченными возможностями были защищены и всегда стояли на первом месте, сообщает Социал-демократическая партия.

По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, одобренные парламентом поправки позволят более плавно и гуманно реализовывать реформу трудоспособности. ”Разработанный вместе с Министерством социальных дел закон устранит проблемные места реформы и, что самое главное, обеспечит выплату пособий людям с ограниченной трудоспособностью”, — отметила социал-демократ Хельмен Кютт.

По словам Кютт, разработанное решение исключит возникновение ситуации, когда кто-то по независящим от себя причинам может остаться без дохода в переходный период. Новый порядок выплаты пособия авансом упрочит положение людей в период перехода от выплаты пенсии по нетрудоспособности к выплате пособия по трудоспособности.

”Также услуги по реабилитации для детей станут более доступными. Анализ Департамента социальной защиты показал, что многие дети не нуждаются и не пользуются существующими услугами, поэтому план реабилитации теперь не является обязательным. Благодаря этому будет меньше суеты, снизятся и расходы. А это значит, что очереди сократятся для тех, кто действительно нуждается в помощи”, — объяснила Кютт.

Закон также поможет людям с частичной трудоспособностью с получением образования.

”Если человек планирует пойти дальше учиться после основной школы, гимназии, профтехучилища или высшей школы, то государство будет платить ему пособие и в летние месяцы (пока не будет известно, поступил или нет), в случае если он не стоит на учете как безработный”, — говорит Кютт.

Кроме того, закон также изменит условия оценивания недуга и правила выплаты компенсаций за лечение зубов, а также уточнит порядок получения пособия по трудоспособности, если человек находится в больнице или на патронажном лечении.