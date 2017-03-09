Хельмен Кютт: новый индекс пенсии повысит доходы 417 500 пенсионеров

”Это, может быть, и небольшое повышение. Однако мы последовательно продолжаем двигаться в сторону улучшения уровня жизни старшего поколения”, — прокомментировала одобренную в правительстве индексацию пенсий председатель парламентской комиссии по социальным делам, вице-председатель социал-демократов Хельмен Кютт.

”От этого выиграют 417 500 пенсионеров, в том числе и пенсионеры по нетрудоспособности и пенсионеры по потере кормильца. Также, например, ежемесячный бюджет пары пенсионеров с 44-летним стажем с апреля увеличится на 40 евро”, — пояснила Хельмен Кютт.

”И что особенно важно… По-прежнему действует изменение, которое я сама поддерживала, будучи министром социальных дел, согласно которому, средняя пенсия (сейчас она составляет 416 евро) не облагается налогом”, — сказала Хельмен Кютт.

”Со следующего года не облагается налогом доход размером до 500 евро, в том числе и пенсии. Это принципиальное изменение в налоговой политике, которое стало возможным благодаря новому правительству социал-демократов, центристов и отечественников. Реформисты же были всегда категорически против подобных шагов”.