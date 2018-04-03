Хельме сравнил отношение Налогового департамента к малому бизнесу с колхозным строем

Депутат Рийгикогу Мартин Хельме (EKRE) считает, что план Налогово-таможенного департамента взять на прицел предприятия, чьи акционеры не платят себе зарплату за свой вклад в работу и членство в правлении, а получают вместо нее дивиденды, является примером того, как притесняют малый бизнес.

”Очередной пример того, как притесняют малый бизнес, в первую очередь семейные фирмы. Это люди, которые платят подоходный налог, а социальный налог держат на минимуме. Работают, кормят себя и свою семью. Заставляют свои заработанные деньги циркулировать в экономике. Это люди, которые хотят быть хозяевами своего времени и своих решений, не хотят работать за зарплату”, — написал Хельме на своей странице в Facebook.

Хельме вопрошает — чего государство хочет этим добиться? ”Видимо того, что многие из них прекратят деятельность, станет меньше каких-либо узкоспециализированных товаров или услуг. Станет меньше и живущих самостоятельно свободных граждан. Станет меньше предпринимательства. В Эстонии станет меньше занятых людей, так как многие из них показывают, что они думают об этом, переезжая куда-то за рубеж”, — отвечает он на поставленный вопрос сам.

Депутат считает, что самое ужасное в плане департамента, что он хочет делать владельцам фирм предписания о том ,какую зарплату нужно платить сотрудникам.

”Возможно ли найти более мерзкий пример командной экономики [форма экономической организации, при которой правительство обязывает предприятия действовать в соответствии с централизованным экономическим планированием — прим. ред.]? Мне был противен колхозный строй в СССР, он мне противен и в Евросоюзе. Причины те же”, — пишет Хельме.