Хаос в Ryanair: эксперты теряются в догадках

Крупнейший авиаперевозчик Европы отменяет 2000 своих рейсов и объясняет это причинами, в которые никто не верит. DW разбирается в возможных версиях происходящего.

"Я приношу искренние извинения. Этот хаос устроили мы сами", — самокритично заявил глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири на пресс-конференции в понедельник, 18 сентября.

Шеф крупнейшего в Европе авиаперевозчика даже не пытался оправдываться. Он подтвердил число отменяемых рейсов — около 2000 тысяч — и в качестве причины указал на грубые ошибки в планировании отпусков и отгулов летного состава. Дескать, их накопилось столько, что поддерживать нормальный летный график в ближайшие полтора месяца, т.е. до конца октября, стало невозможно.

Пунктуальность полетов упала ниже 80%, что является абсолютно недопустимым, подчеркнул О'Лири — с чем согласны практически все опрошенные СМИ в эти дни авиаэксперты, а также разъяренные пассажиры.

А потому руководство Ryanair приняло решение просто отменить часть рейсов, а пассажирам выплатить компенсацию или перебронировать билеты. С учетом внушительного числа рейсов, которые компания выполняет (более 2500 в день), отмена 50 рейсов затронет лишь 2% пассажиров, попытался сгладить негативный эффект О'Лири. Правда, тут же признал, что даже и при таких цифрах совсем без ущерба для репутации Ryanair из этой истории не выберется.

Ryanair — пример для подражания?

Самокритика главы ирландского лоукостера, однако, вовсе не способствовала снижению напряженности. Почему же, если затронуты только 2% пассажиров, всех настолько взволновала история с Ryanair?

Представители Еврокомиссии усмотрели в действиях низкобюджетной авиакомпании возможное нарушение прав потребителей. В Брюсселе напомнили об обязательных компенсациях, которые, по нормам ЕС, могут составлять до 600 евро на человека.

Но наибольшую критику вызвал тот факт, что, объявив об отменах рейсов, лоукостер не удосужился проинформировать об этом широкую общественность. Так, когда в пятницу, 15 сентября, появились первые сообщения об аннулировании полетов на последующие 6 недель, на сайте Ryanair была размещена информация только о расписании на следующие 3 дня. После критики из Брюсселя горизонт расширили до 8 дней, а потом и до конца октября.

Тревогу вызвал и тот факт, что Ryanair — не просто успешная авиакомпания-лоукостер. В 2016 году ирландцы перевезли 117 млн пассажиров и обогнали прежнего лидера, немецкую Lufthansa, обслужившую 109,7 млн человек. Для сравнения: крупнейшая авиакомпания России, "Аэрофлот", по собственным данным, без учета ее дочерних компаний перевезла в прошлом году 29 млн пассажиров.

В итоге лоукостер Ryanair сегодня представлен на всех ключевых рынках Европы, активно участвует в проходящем сейчас конкурсе на приобретении итальянской национальной авиакомпании Alitalia, а также присматривался к обанкротившемуся летом в ФРГ перевозчику Air Berlin.

Майкла О'Лири, который превратил Ryanair в самую прибыльную авиакомпанию континента, уже 20 лет считают главным двигателем конкуренции на европейском авиарынке. Но насколько надежным оказался этот лидер? В опубликованном под давлением Еврокомиссии списке отмененных рейсов можно найти все ведущие европейские метрополии: Брюссель, Лондон, Милан, Рим…

Лоукостер нарушает и права пилотов?

В финансовой надежности Ryanair никаких сомнений нет. Так, во втором календарном квартале 2017 года прибыль авиаперевозчика выросла на 55% и составила впечатляющие 397 млн евро. Сомнения возникли в будущем бизнес-модели. Ее главными отличительными чертами являются максимально жесткая экономия на всем, включая персонал, и максимальная концентрация на собственных интересах — в том числе, как говорят критики, и в ущерб обществу.

Не случайно бургомистр Берлина Михаэль Мюллер недавно называл Ryanair фирмой, "враждебной сотрудникам", а ее модель — "раннекапиталистической", имея в виду условия работы в фирме, которые в глазах многих в Германии граничат с эксплуатацией.

Сторонники такой точки зрения указывают на решение Ryanair с 2009 года не заключать с пилотами трудовой договор как с сотрудниками компании. Вместо этого пилоты создают подобие индивидуальных частных предприятий, с которыми лоукостер и подписывает соглашения. Это позволяет фирме экономить на социальных отчислениях на персонал.

Такую модель авиаперевозчик пытается применять не только в Ирландии, но и в других странах. Однако получается это не везде. Так, в Германии прокуратура Кобленца уже не первый год ведет расследование легальности такой модели занятости. Впрочем, обвинения против Ryanair до настоящего момента не выдвинуто.

Пилоты или слоты?

Так что неудивительно, что упомянутая О'Лири неожиданная версия с отпусками пилотов, которые якобы не удалось распределить крупнейшему в Европе лоукостеру, имеющему один из самых технологичных производственных процессов, породила целый ряд конспиративных версий происходящего.

Так, ирландское издание Irish Independent сообщает, что на самом деле проблема в массовом исходе пилотов из Ryanair: из компании ушли 140 летчиков, перешедшие на работу к конкуренту, компании Norwegian Air.

Еще более смелую версию высказал агентству dpa Геральд Висель, эксперт гамбургской фирмы Airborne, специализирующейся на консалтинге в авиаперевозках и логистике. Он полагает, что ирландцы тайно готовятся поучаствовать в покупке немецкой Air Berlin. Причем, купить самые лакомые куски компании — а именно, закрепленные за ней слоты в немецких аэропортах.

Под слотами в авиаперевозках понимают время, выделяемое авиакомпании на взлет или посадку — и это время является крайне дефицитным товаром в переполненных европейских авиагаванях. Причем по правилам Евросоюза перераспределение таких слотов в случае банкротства авиакомпании происходит в кратчайшие сроки — а получить их может только та авиакомпания, которая на тот момент имеет достаточно свободных самолетов и может эффективно этими слотами воспользоваться.

Вполне понятно, что после отмены 2000 рейсов у Ryanair возникают свободные мощности. Но ирландский перевозчик версию со слотами не прокомментировал. Впрочем, ждать осталось недолго: решение о судьбе Air Berlin будет принято 25 сентября.