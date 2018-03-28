Ханссон: интрессы по долгосрочным кредитам будут расти

Если у кого-то взят долгосрочный кредит с плавающим интрессом, то следует учесть, что нынешние интрессы не будут вечно на низком уровне, сказал президент Банка Эстонии Ардо Ханссон в интервью радиостанции Aripaev.

”Те, кто берут жилищный кредит, учитывайте, что интрессы на протяжении всей жизни будут выше нынешних” — заметил Ханссон, пишут "Деловые ведомости".

”Речь не идет о мерах Европейского центробанка, а о поиске разумного темпа” — прокомментировал он новость Wall Street Journal, где Ханссон и его немецкий коллега говорили о поднятии процентной ставки Европейским центральным банком во втором квартале 2019 года.

По словам Ханссона, чем сильнее экономика, тем меньше она нуждается в дополнительных стимулах денежной политики. ”Рост экономики довольно быстрый, а рост инфляции пока не такой быстрый. Но мы постоянно видим причины, по которым темп роста инфляции должен ускориться” — добавил он.