Члены комиссии по государственной обороне встретились с учениками курса старших унтер-офицеров штаба боевой школы Объединенных учебных заведений Оборонительных войск. Участники встречи обсудили уровень эстонского оборонного бюджета, устранение пробелов в обороноспособности, сотрудничество с союзниками НАТО и влияние России на безопасность региона, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии Ханнес Хансо дал обзор работы комиссии и более подробно рассказал о бюджете на оборону. По словам Хансо, с оборонным бюджетом нельзя играть в политических целях. ”С оборонным бюджетом нельзя играть для решения других вопросов, — сказал он. — В этой области нельзя идти на уступки”.

По словам Хансо, в следующем году Эстония вложит в оборону более полмиллиарда евро. Эта сумма охватывает установленные 2% от ВВП, а также расходы на принятие союзников.

”Сегодня мы на четвертом месте с конца в НАТО по реальным расходам. В следующем году мы отстанем от латышей, — сказал Хансо. — В будущем установленные 2% от ВВП уже не покроют наши реальные нужды и у нас появятся пробелы в обороноспособности. Мы должны понимать, что все жители Эстонии должны внести свой вклад в государственную оборону: кто-то платит налоги, кто-то служит в армии, а кто-то должен жить рядом с учебно-тренировочными зонами”.

По словам Хансо, для развития каждого звена обороны расходы на оборону придется повысить. ”Если мы хотим танковые войска, нужно добавить порядка 0,6%. Для развития систем ПВО средней дальности необходимо по крайней мере 0,3%. Нам также необходимо пополнить запасы боеприпасов”, — сказал Хансо. По его словам, необходимо начать дискуссию о повышении минимального уровня расходов на оборону до 2,5% от ВВП.

Обсуждая вклад союзников в обеспечение безопасности региона, Хансо сказал, что НАТО еще никогда не размещал войска на передовые позиции так, как сейчас. На саммите в Варшаве удалось заключить соглашение, которое было необходимо с военной точки зрения, но и возможно политически. Так как на данный момент силы сдерживания представляют собой пехотные войска, необходимо повышать присутствие союзнических морских и воздушных войск в этом регионе.

Во встрече также участвовали члены комиссии Мадис Миллинг и Антс Лаанеотс. Миллинг подчеркнул, что решения комиссии по государственной обороне принимаются путем консенсуса. Лаанеотс рассказал о цели России стать глобальным администратором. Участники также обсудили вызовы для срочной службы в Оборонительных войсках, заполнение пробелов в обороноспособности, расширение учебно-тренировочных зон, международные миссии и постоянное сотрудничество в области обороны между государствами-членами ЕС.