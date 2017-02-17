Hansapost открыл крупнейший в Эстонии склад для онлайн-торговли

Онлайн-магазин Hansapost, в прошлом году увеличивший оборот на 43%, переехал в совершенно новый склад. Это позволит увеличить объем складских запасов и сократить время доставки товаров.

Речь идет о крупнейшем и наиболее современном в Эстонии складе для онлайн-торговли, расположенном в удобном с точки зрения логистики месте — в волости Раэ возле шоссе Таллинн-Тарту. Сейчас товар занимает площадь в 5000 квадратных метров, но общая площадь в 12 500 квадратных метров позволит увеличивать в ближайшие годы оборот, и не искать при этом новое помещение. За последние пять лет склад Hansapost переезжал пять раз, а складская площадь за это время увеличилась в десять раз.

По словам члена правления Таави Раюра, клиенты ждут от онлайн-магазина нескольких вещей. ”Сначала клиенты высказывали пожелания иметь возможность физически осмотреть и испытать товары. Именно поэтому два года назад мы открыли в торговом центре Järve Keskus свой представительский магазин. Также люди хотят, чтобы заказанный товар был доставлен им как можно скорее, — сказал Раюр. — Если мы сможем хранить больше товара у себя на складе, а также эффективнее организовать прием и выдачу товара, в ближайшем будущем совершенно реальной станет возможность выдачи товара со склада в течение 3 часов с момента размещения заказа. Заказанная утром посылка может оказаться дома у клиента уже вечером того же дня”.

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Ежемесячно со склада Hansapost выдается более 50 000 товаров, т.е. в среднем по 5 товаров в минуту, причем с каждым годом эти показатели скачкообразно растут. Объем импорта Hansapost из Азии и Европы за год почти удвоился, а прошлогодний оборот от онлайн-продаж в Эстонии вырос на 43%.

По словам Марка Павеса, менеджера по продажам компании Smarten Logistics, являющейся оператором крупнейшего склада онлайн-торговли, складу Hansapost пришлось за пять лет переезжать пять раз. Если площадь самого первого склада Hansapost составляла 500 квадратных метров, то за непродолжительное время потребность в складских площадях увеличилась более, чем в десять раз. ”Hansapost обладает четким видением. Это быстро растущий лидер онлайн-торговли, сознательность и требовательность которого помогли поддерживать и услуги Smarten в этой сфере на высоком уровне”, — сказал Павес.

Чтобы повысить эффективность логистики и в интересах экономии расходов, помимо более удобных решений и современных технологий также используются расположенные на крыше склада экологичные солнечные панели и экономичная система LED-освещения.

Отмечающая в этом году свое 20-летие компания Hansapost является предприятием онлайн-торговли с крупнейшим в Эстонии годовым оборотом. Оборот онлайн-магазина за 2016 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 43%, достигнув 19 миллионов евро. Оборот всего концерна Hansapost в Эстонии и Латвии превысил в 2016 году отметку в 25 миллионов евро.