Hansapost и Hobby Hall объединились

Крупнейший в Эстонии интернет-магазин Hansapost и легендарное финское торговое предприятие Hobby Hall объединяются. Оборот объединенного международного предприятия достигнет 80 миллионов евро, число работников – 225 человек, а число товаров для дома и предметов интерьера в ассортименте превысит 330 000 наименований.

В дальнейшем предприятие будет единым, но торговые марки останутся локальными: Hobby Hall в Финляндии, Hansapost в Эстонии, а также Xnet и Upstore в Латвии. В результате объединения расширится ассортимент доступных клиентам Hansapost и Hobby Hall товаров, а благодаря увеличившимся объемам закупок предприятие сможет предложить клиентам более выгодные условия.

Согласно договору об объединении Hansapost приобретает 46% Hobby Hall, 46% принадлежит финскому семейному предприятию и нынешнему крупному акционеру Hobby Hall SGN Group, а еще 8% предприятию исполнительного директора Hobby Hall Пекки Пяттиниеми Four P&P Consulting OY.

”Уже сейчас с учетом совмещенного оборота мы входим в число лидеров региональной онлайн-торговли, и для нас это только начало, — сказал входящий в круг собственников член правления Таави Раюр. — Hansapost остается для жителей Эстонии все тем же привычным интернет-магазином, но уже в этом году мы планируем сделать рывок в развитии — как качественный, так и количественный. Вместе с легендарным, известным высококачественными товарами Hobby Hall мы расширяем ассортимент и представляем в эстонском онлайн-магазине такие эксклюзивные скандинавские бренды, как, например, Marimekko, Luhta и Iittala. Вместе с тем, отличный ”трамплин” для выхода на международный рынок получит и ряд эстонских товаров”.

”Объединение интернет-магазинов — это важный шаг в обновлении Hobby Hall, начавшемся в прошлом году, — отметил исполнительный директор Hobby Hall Пекка Пяттиниеми. — Hobby Hall стремится предложить клиентам лучший опыт, а более широкий выбор товаров, в том числе в важной для финнов сфере садоводства, позволяет это сделать. Кроме того, клиенты, несомненно, выиграют от сотрудничества интернет-магазинов в области электронной торговли и от их совместного развития”.

Объединенное предприятие гарантирует исполнение всех существующих договоров и обязательств — таким образом, объединение никак не повлияет на уже сделанные заказы, поставки, заключенные соглашения и работу местных центров обслуживания клиентов.

Объем рынка онлайн-торговли в Финляндии составляет более 10% всего торгового оборота. В Эстонии доля онлайн-торговли достигает 3% всей торговли. В Финляндии онлайн-торговля растет в год более чем на 20%, а в Эстонии почти на 40%.