Hansabuss приобрел латвийское автобусное предприятие AIPS

Hansabuss AS приобрел 100 процентов акций занимающегося пассажирскими перевозками латвийского предприятия AIPS SIA, которое помимо автобусных перевозок через входящие в группу предприятия предлагает также услуги по обслуживанию и ремонту автобусов и управляет автобусным вокзалом в городе Бауска. В результате сделки доля рынка Hansabuss в Латвии как в сегменте открытых автобусных, так и заказных перевозок по предварительным оценкам превысит 10 процентов, сказано в пресс-релизе Hansa Grupp.

По словам члена правления Hansabuss AS Неэме Таммиса, благодаря заключенной сделке предприятие значительно усилит свою позицию на рынке открытых автобусных перевозок стран Балтии. ”Это было стратегическим решением в процессе подготовки к открытию латвийского рынка автобусных перевозок в 2020 году. Приобретение AIPS стало для Hansabuss уже третьим заключенным за последние 12 месяцев договором о покупке предприятия в странах Балтии и вторым договором о покупке предприятия в Латвии. Мы планируем дальнейшее активное расширение на рынке стран Балтии во всех сегментах автобусных перевозок в соответствии с ситуацией на рынке”, — сказал Таммис.

Предыдущий крупный совладелец и член правления AIPS Улдис Колужс выразил свою радость тому факту, что предприятие переходит в руки именно Hansabuss. ”Hansabuss — это сильное предприятие, обладающее солидным опытом работы на рынке стран Балтии, которое характеризуется такими понятиями как высокое качество, зеленое мышление и сильная технологическая платформа. Уверен, что Hansabuss внесет значительную лепту в развитие AIPS, и в первую очередь из сделки извлекут пользу пассажиры”, — сказал Колужс.

Теперь уже бывшие владельцы AIPS Улдис Колужс и Айварс Пундурс останутся активно связаны с предприятием в течение следующих 12 месяцев. На посту главы расширяющегося за счет приобретения AIPS латвийского подразделения Hansabuss остается Сергей Вахницкий, чья сфера ответственности распространяется на все приобретенные в Латвии предприятия.

AIPS SIA обслуживает в основном городские и уездные линии Бауска, а также осуществляет местные школьные и внутригосударственные междугородние перевозки. Входящее в группу предприятий Virazas SIA предлагает услуги по обслуживанию и ремонту автобусов, а Bauskas AO SIA управляет автобусным вокзалом в Бауска. Прогноз консолидированного оборота предприятий на 2017 год превышает два миллиона евро. На предприятиях работает свыше 100 человек; в автопарке AIPS 35 транспортных средств, в том числе 28 автобусов.

В результате сделки годовой оборот латвийского подразделения Hansabuss увеличится до порядка 7 миллионов евро, а автопарк — до более чем 120 транспортных средств. Доля рынка Hansabuss в Латвии как в сегменте открытых автобусных, так и заказных перевозок по предварительным оценкам превысит 10 процентов.

Со стороны покупателя сделку консультировали инвестиционный банк Michel Capital и адвокатское бюро Fort Latvia. По договоренности сторон сумма сделки не разглашается.