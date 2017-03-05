Ханно Матто: работу велотакси нужно урегулировать

Уже годами велотакси в центре Таллинна и в старом городе создают проблемы пешеходам. Однако в законодательстве Эстонии велотаксоизвоз до сих пор не урегулирован, поэтому нет никаких данных о компетенции водителей и конкуренции фирм, а также отсутствует какой-либо контроль над их работой, пишет пресс-служба Социал-демократической партии.

”Все это плохо как для жителей города, так и для гостей столицы. Необходимо эту сферу урегулировать, должна быть конкуренция в этой области, а также нужен контроль, то есть: я заказываю услугу, получаю ее, плачу деньги, а владелец платит налоги”, — объясняет социал-демократ Ханно Матто. ”Кроме того, велотаксисты должны быть как минимум совершеннолетними, и у них должны быть права — необходимо обеспечить безопасность пассажирам и пешеходам”.

”Нужно привлечь как жителей старого города, бизнесменов, предпринимателей из области туризма, так и полицию к созданию поправок в законы”, — добавил Матто.