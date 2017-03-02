Ханнес Саарпуу: статистика доказывает, что эстонцы предпочитают автобусы

В прошлом году автобусная компания Lux Express обслужила более миллиона человек на международных маршрутах. Причиной быстрого роста числа пассажиров явился, прежде всего, рост популярности автобусов среди жителей Эстонии.

По словам председателя правления Lux Express Ханнеса Саарпуу, в соответствии со статистикой количество пассажиров на международном рынке показывает стремительный рост. Это доказывает, что в то время, когда эстонцы могут ссориться по железнодорожным вопросам, автобусный транспорт набирает популярность. В 2016 году автобусные поездки за пределы Эстонии совершило более миллиона пассажиров, что на 26% больше чем годом ранее.

”Люди наконец заметили, что современные автобусы конкурируют по уровню комфорта с автомобилем, но в то же время предлагают пассажиру возможность расслабиться наряду с высокой безопасностью. На международных маршрутах удобность автобуса крайне важна и автобусы Lux Express в этом смысле являются передовыми”, — пояснил Саарпуу причины стремительного роста на зарубежных рынках. На международных маршрутах автобусы всё более успешно конкурируют и с поездами.

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На маршруте Таллинн-Рига число пассажиров за год выросло на 14%. Число жителей Эстонии на этом маршруте выросло по-сравнению с годом ранее на 21%, тогда как латышей — на 9%. По словам Саарпуу, бизнес-клиенты хорошо восприняли рижское направление и оценили преимущество автобусной поездки по сравнению с автомобильной. ”Также стремительно увеличивается и число людей, которые путешествуют на выходных — всё больше людей выбирает быстрый и удобный автобус для поездки с целью отдыха, покупок или туризма”, — добавил он.

На маршруте Таллинн-Петербург число пассажиров за год выросло на 13%, также стремительно возросла и его популярность среди эстонцев. "Петербург является важным деловым центром и популярным туристическим направлением. На рост числа пассажиров влияние, несомненно, оказал и более стабильный курс рубля, а также цены на автобусные билеты, которые успешно конкурируют с ценами на поезда”, — пояснил Саарпуу. По словам Саарпуу, ещё несколько лет назад автобусам было сложно конкурировать на данном маршруте, так как традиционно пассажиры привыкли пользоваться поездами. Однако, сейчас автобусный транспорт становится всё более предпочтительным.

Значительно увеличилось число пассажиров на маршрутах Lux Express в Балтийских странах, где за год рост составил 22%, всего число пассажиров выросло на более чем 53 000 человек. Кроме того, пассажиропоток увеличился на 26% и на маршруте Петербург-Хельсинки, что связано с ростом его популярности как среди финнов, так и россиян. На этом направлении предпочтения пассажиров также меняются и современный автобус всё больше конкурирует с личным автотранспортом.

На внутригосударственных и на международных маршрутах в прошлом году автобусами Lux Express поездки совершило почти 2,2 миллиона пассажиров.

Lux Express — эстонская автобусная компания с международным охватом, которая предлагает пассажирам удобные поездки во многих направлениях. В автобусах Lux Express установлены персональные мультимедийные устройства для развлечения, а также у каждой пары сидений есть розетка для зарядки электроприборов (220 V). В автобусах Lux Express удобные сидения с регулируемой спинкой и достаточно пространства для ног. Каждое сидение оборудовано ремнями безопасности. Во всех автобусах бесплатный WiFi, кондиционер и туалет.