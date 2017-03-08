Хандо Суттер: мифы vs реальность — хватит сланцевого ресурса или нет?

В последнее время в медиа неоднократно говорилось о распределении сланцевого ресурса между сланцедобывающими предприятиями. По словам одного добывающего предприятия — фирмы VKG — система распределения сланца не работает, поскольку им не хватает сланца для своего оборудования, поэтому VKG хочет получить дополнительный объем добываемого сланца за счет Eesti Energia.

Позиция Eesti Energia такова, что, благодаря сегодняшним законодательным возможностям, потребности компании VKG были бы покрыты, если бы предприятие сделало для этого своевременные шаги. Руководитель VKG Ахти Асманн утверждал 6 марта в газете Postimees, что Eesti Energia публикует фактические ошибки. Концерн Eesti Energia не публиковал фактических ошибок, давайте еще раз посмотрим на реальность.

Факт 1. Рынок сланца работает: все четыре пользователи сланца — Eesti Energia, VKG, Kiviõli Keemiatööstus, Kunda Nordic Tsement — могут покрыть свою потребность в сланце как путем ходатайства о дополнительном лимите на добычу, так и посредством приобретения сланца у находящегося в Эстонии обладателя лимита.

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• В последние годы все действующие в Эстонии сланцевые предприятия добывали меньше разрешенного годового лимита, поскольку объем добычи напрямую зависит от цен на рынке энергии — как электричества, так и нефти. Рыночные цены на энергию за последние годы значительно снизились. Как Eesti Energia, так и VKG в 2016 году добыли 65% сланца от своего годового объема. Всего в прошлом году четыре добывающих предприятия добыли из составляющих годовой максимальный объем 20 миллионов тонн сланца 63%.

• Вступивший в силу с 2015 года Закон о земных недрах дает сланцевым предприятиям возможность использовать задним числом оставшийся не добытым объем за последние 6 лет. Первая возможность для ходатайства о дополнительном ресурсе открылась уже в августе 2016 года.

• Фирма VKG ходатайствовала о получении в 2017 году права на использование дополнительного сланца в размере 78 000 тонн и получила дополнительный годовой объем. У VKG было право ходатайствовать в 2017 году о дополнительном годовом объеме в 780 000 тонн.

• Утверждение VKG о том, что они ходатайствовали о дополнительных 300 000 тонн, не соответствует действительности. На основании документов, которые можно найти в публичной системе документооборота Министерства окружающей среды, компания VKG представила 31.08.2016 ходатайство о дополнительной добыче 78 000 тонн в 2017 году. Больше ходатайств о добыче дополнительных объемов сланца в системе документооборота Министерства окружающей среды не зарегистрировано.

Поскольку из статьи Ахти Асманна видно, что должно быть дополнительное ходатайство о дополнительном объеме добычи в 300 000 тонн сланца, концерн Eesti Energia обратился с соответствующим запросом в Министерство окружающей среды. Мы получили ответ, что VKG не представлял дополнительных ходатайств.

Если компания VKG утверждает, что не может использовать старые заводы масел по той причине, что у нее нет необходимого годового объема для добычи, то тем самым компания VKG признает, что причиной отсутствия годового объема является то обстоятельство, что сама компания VKG не ходатайствовала о достаточном годовом объеме на 2017 год.

Факт 2: Компания VKG не использовала возможность покупки сланца у других добывающих предприятий

• Концерн Eesti Energia в течение последних 10 лет заключил как минимум пять договоров о купле-продаже сланца, мы также продали компании VKG за этот период около 12 миллионов тонн сланца.

• Предприятие Enefit Kaevandused предложило фирме VKG долгосрочную гарантию поставки в 2014 году посредством подписанного правлениями предприятий 5-летнего договора. Компания VKG в одностороннем порядке прекратила договор в январе 2015 года.

• Концерн Eesti Energia судится с VKG, поскольку компания VKG нарушила долгосрочный договор о купле-продаже с зафиксированными по просьбе VKG ценами и обязательствами. Компания VKG неоднократно представляла в Департамент конкуренции жалобы о формировании цены на сланец. Департамент конкуренции подтвердил, что применяемая Enefit Kaevandused методика формирования цены на сланец справедлива.

Компания VKG не сочла нужным использовать возможность закупки сланца у других производителей, увидев в качестве единственного решения лишение Eesti Energia разрешений на добычу и перераспределение предусмотренных постановлением годовых объемов добычи между предприятиями.

Факт 3. Концерн Eesti Energia должен обеспечить наличие достаточного количества разрешений на добычу сланца для работы имеющихся электростанций и заводов масел до конца срока их службы, чтобы благоразумно использовать имущество, принадлежащее государству и опосредованно всем жителям Эстонии.

• В сегодняшней ситуации у Eesti Energia не обеспечено покрытого разрешениями на добычу запаса сланца, достаточного для работы имеющихся электростанций и заводов масел до конца срока их службы.

• Концерн Eesti Energia в последние годы инвестировал в обновление своих старых мощностей по производству электроэнергии около 150 миллионов евро, и производство электроэнергии соответствует всем действующим требованиям ЕС. Выбросы серы и азота сланцевых электростанций Eesti Energia сократились в разы.

• Концерн Eesti Energia произвел в 2016 году 317 700 тонн жидких топлив и 9,1 ТВтч электроэнергии. Потребность Eesti Energia в сланце растет в результате как прогнозируемого увеличения потребления продукции в 2017 году, так и вследствие достижения полной мощности Enefit280 и электростанцией ”Аувере”.

• Концерн Eesti Energia хорошо обращался со своими сланцевыми электростанциями и заводами масел. В период 2014 — 2016, чистая прибыль сланцевой цепочки составила 220 миллионов евро.

Соответствующие строгим экологическим требованиям сланцевые мощности нужно использовать до конца, поскольку в противном случае речь идет о необоснованных тратах.

Факт 4: Эффективнее и экологичнее всего получать ценность из сланца на оборудовании Enefit280

• Хотя среди используемого в Эстонии оборудования по производству масла в качестве наилучшей возможной технологии рассматриваются технологии Kiviter, Petroter и Enefit, в случае с Enefit280 речь идет о заводе масел нового поколения, поскольку его выбросы в воздух в разы меньше, чем выбросы всех других работающих в Эстонии заводов масел.

• Технология Enefit280 себя подтвердила, достигнув проектной мощности. Завод Enefit280 по сравнению с другими заводами масел — самый эффективный с энергетической точки зрения, поскольку помимо обычных масла и газа он производит и электроэнергию из остаточного тепла, возникающего в ходе производственного процесса.

• Компания VKG хочет получить дополнительный сланец для заводов Kiviter, самые старые заводы Kiviter созданы в 1920-х годах. Компания VKG приняла решение построить новые заводы Petroter, зная, что у них не имеется достаточного количества разрешений на добычу для работы заводов Petroter и Kiviter, обладая разрешениями на добычу всего для трех заводов Petroter.

• Заводы Petroter, по сути, являются копиями Enefit140 — более старого завода масел Eesti Energia. Надежность работы заводов масел Petroter и Enefit140 одинакова.

• В оценке влияния на окружающую среду, составленной в 2006 году Институтом устойчивого развития Эстонии, предшествовавшей созданию завода Petroter 1, указано, что Petroter 1 является заменой старого оборудования по производству сланцевого масла, базирующегося на технологии Kiviter, другими словами — эти заводы нужно закрыть: ”Эксперты придерживаются мнения, что завод масел с планируемой максимальной мощностью (3 установками UTT-3000) можно создать в Кохтла-Ярве, если новое производственное оборудование типа Galoter заменит собой имеющиеся устройства типа Kiviter”.

• Заводы Kiviter производят сегодня значительное количество полукокса, который до сегодняшнего дня складируется в горы. На 1 тонну сланца на оборудовании Kiviter возникает до 0,5 тонны полукокса. Исследование, проведенное Эстонским институтом экологических исследований, показало, что горы полукокса значительно влияют на качество воздуха в Кохтла-Ярве.

• Единственным побочным продуктом производства Eesti Energia является зола, которую можно использовать в качестве сырья при производстве строительных материалов, удобрении полей и в стабилизации дорог, а Enefit 280 является единственной технологией, где из полукокса производится электроэнергия.

Будущее сланцевой промышленности Эстонии основывается на совместном производстве масла, электричества и газа, что позволяет получить больше ценности из сланца. Из имеющихся в Эстонии заводов масел эффективнее и экологичнее всего получать ценность из сланца способен завод масел Enefit280 концерна Eesti Energia.

