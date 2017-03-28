Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером

После девятого передоза парамедики отчаянно пытались спасти жизнь Халила Рафати. Он пришел в себя только после того как медики использовали дефибриллятор, пишет Русская служба Би-би-си.

В 2003 году ему было 33 года, он жил на улицах Лос-Анжелеса. Он сидео на кокаие, весил 49 кг, и его кожа была покрыта язвами.

"Меня арестовывали так часто, что я даже не помню, сколько раз это было. Я был наркоманом и испытывал такую боль, что не мог спать", — говорит Халил.

Он много раз пытался бросать, но только после девятого передоза окончательно понял, что пора менять жизнь, если хочет жить. Халил провел четыре месяца в рехабе — и с тех пор больше никогда не принимал наркотики.

Начав новую жизнь, Халил не только позабыл о наркотиках, но преуспел настолько, что стал миллионером и владельцем собственного бизнеса в Калифорнии.

Его компания здорового питания называется Sunlife Organics.

Ежегодные продажи компании составляют более 6 млн долларов. Продукция продается в шести кафе-барах — это соки и собственная линия одежды.

Кроме того, продажи идут через веб-сайт компании, планируется расширение — еще десять торговых точек в США и Японии.

Сейчас Халилу 46, и у него есть личный самолет. Без преувеличения можно сказать, что он проделал длинный путь с тех пор, как бродягой ночевал в картонных коробках на улицах.

История Халила вполне может стать сюжетом для голливудского фильма.

Он родился на Среднем Западе, в штате Огайо, его мать — польская еврейка, отец — мусульманин.

Его детство было нелегким: он бросил школу, так и не получив никакого образования, и очень скоро был впервые арестован за вандализм и кражу в магазинах.

В 1992, когда ему исполнился 21 год, Халил переезжает в Лос-Анджелес, мечтая стать кинозвездой.

Его актерская карьера так и не началась, но он начал играть в местных музыкальных группах, а на жизнь зарабатывал мойкой машин. Он мыл машины для Элизабет Тейлор, Джеффа Бриджеса и гитариста Guns N' Roses Слэша.

Однако вскоре он подсел на наркотики, и его жизнь вышла из-под контроля. В конце концов, закончилось тем, что он ночевал в картонных коробках на улицах и зарабатывал на новую дозу, торгуя наркотиками.

Но после роковой девятой передозировки его жизнь изменилась к лучшему. Выйдя из рехаба, он начал работать сразу на нескольких работах.

Он работал в реабилитационном центре в Малибу, мыл машины, выгуливал собак и подрабатывал садовником.

"Мне удалось скопить немного денег, я работал семь дней в неделю, по 16 часов в день", — говорит Халил.

А после встречи со старым другом из Огайо, Халила захватила идея делать собственные соки из фруктов и овощей.

"Он был немного хиппи, рассказывал мне о витаминах, органических продуктах, суперпище (термин, не принятый диетологами, но обозначающий продукты, полезные для здоровья, по большей части — растительного происхождения). Я тогда цеплялся за все, что может помочь мне почувствовать себя лучше", — вспоминает Халил.

В 2007 он арендовал дом и открыл собственный рехаб Riviera Recovery, клиенты которого готовы были платить 10 тысяч долларов в месяц.

Для пациентов своего реабилитационного центра Халил изобрел собственный фруктовый микс под названием "Росомаха", он состоял из банана, измельченных клубней перуанского растения мака, маточного пчелиного молока и пыльцы.

Очень скоро слава этого напитка вышла далеко за пределы рехаба, и люди стали звонить и спрашивать, можно ли просто купить этот напиток.

Поняв, что спрос на него достаточно велик, в 2011 году, вместе с лучшим другом и своей девушкой Халил основал компанию Sunlife Organic.

Используя только собственные средства, компания открыла первый магазин в Малибу. Халил говорит, что это был настоящий успех: в первый год продажи составили 1 млн долларов.

Сегодня в шести кафе-барах компании работает более 200 человек. А кроме соков, там теперь продаются здоровая еда и одежда — футболки и толстовки.

Роб Назара, аналитик нью-йоркского отделения Deutsche Bank, считает, что история Хаила — это история сильного характера.

"Неважно, какое у тебя образование или профессиональный опыт, успех определяется твердостью характера, решимостью и амбициями", — говорит он.

Кроме Sunlife Organics, Халил продолжает работать в реабилитационном центре и владеет собственной студией йоги в Малибу.

У него даже хватило времени написать автобиографию под названием "Я забыл умереть", вышедшую в 2015 году.

"Я не считаю себя каким-то сверхумным. Но у меня есть жажда жизни, и если я решаю взяться за какое-нибудь дело, я отдаю ему все свои силы", — говорит Халил.