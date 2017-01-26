Halens: 60% жителей Эстонии берут кредит на приобретение товаров и вещей

Согласно опросу, проведенному в ноябре 2016 года шведским брендом Halens, 60% жителей Эстонии пользуются услугами кредитования и лизинга для приобретения товаров и услуг. В свою очередь, почти треть жителей Эстонии, а именно — 21% приобретают в кредит даже те товары, стоимость которых не превышает 100 евро.

Согласно проведенному Halens опросу, как правило, услуга кредитования используется для приобретения мебели, электроники и бытовой техники: предметы интерьера в кредит покупает 20% опрошенных, а электронику и бытовую технику — 59%, а вот деликатесы и декоративные предметы интерьера никто из опрошенных никогда не приобретал в лизинг.

Только 18% знакомых, друзей и родственников респондентов берут в долг товары, стоимость которых не превышает 100 евро. В то же время 27% опрошенных указало, что сами берут в кредит товары стоимостью до 100 евро.

”Опрос также показал, что 21% жителей Эстонии иногда прибегают к возможности использования овердрафта — услуги займа, предоставляемой банковской картой. Еще 23% опрошенных регулярно используют эту услугу, тогда как 40% — никогда”, — рассказывает Светлана Элсон, управляющий директор Consortio Fashion Group Baltic.

В среднем, за раз респонденты тратят на покупку одежды, обуви или аксессуаров сумму — от 20 до 50 евро — такой ответ дало 44% респондентов. 16% опрошенных тратит от 91 евро и больше.

Опрос был проведен агентством A.W.Olsen&Partners по заказу шведского бренда Halens в ноябре 2016 года. В опросе участвовало 273 респондента.