Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей

В рамках ежегодного соревновании хакеров Pwn2Own 2017 в канадском Ванкувере команды исследователей в области информационной безопасности на глазах у сотен зрителей взломали операционные системы Microsoft Windows и Apple MacOS. Об этом сообщает TechWorm.

В первый день испытаний команда Qihoo360 взломала MacOS, найдя брешь в ядре и получив доступ к конфиденциальной информации. За это специалисты получили 10 тысяч долларов из общего призового фонда в миллион долларов. Такая же сумма досталась команде Chaitin Security Research Lab, которая смогла взломать MacOS с помощью другой уязвимости.

Операционную систему Windows взломали специалисты из команд 360 Security и Team Sniper. Каждая из них заработала по 15 тысяч долларов.

За вознаграждение в 55 тысяч долларов исследователи из Team Sniper и Sword Team также взломали браузер Microsoft Edge, а команда Chaitin Security нашла уязвимость в Mozilla Firefox. 360 Security досталось 35 тысяч долларов за взлом Safari.

Pwn2Own — ежегодный турнир для хакеров, с 2007 года проходящий в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. Участники должны за ограниченное время взломать определенное устройство или программу, после чего в обмен на денежное вознаграждение предоставить найденную уязвимость производителю.