Хакатон SEB и Garage48 на тему банковской системы будущего соберет в Таллинне свыше сотни участников

Организуемый банком SEB и Garage48 хакатон на тему открытого банкинга соберет воедино предприятия, работающие в сфере финансовых технологий, и энтузиастов из Эстонии, Латвии, Америки и Великобритании. На трехдневный марафон программирования на сегодняшний день зарегистрировалось 108 участников из 50 разных предприятий с целью испытать на деле и разработать финансовые услуги следующего поколения, значится в пресс-релизе.

На хакатон зарегистрировались как государственные учреждения и университеты, так и компании, занятые в сфере телекоммуникаций, торговли, строительства и недвижимости. Больше всего заявок на участие поступило из инфотехнологического, финансового и банковского сектора, а также из бухгалтерской сферы и сферы финансовых технологий.

По словам руководителя дигитальной стратегии Балтийского дивизиона SEB Рагнара Тоомла, многие участвующие предприятия предлагают уже работающую услугу, и в ходе хакатона банк SEB сможет оказать им поддержку в улучшении и масштабировании своей услуги через платформу SEB. ”Естественно, тем самым мы получаем возможность предлагать в будущем дополнительные преимущества клиентам банка SEB”, — добавил Тоомла.

По словам председателя правления SEB Аллана Парика, открытость новшествам и желание инициировать изменения являются ключом инновационной культуры. ”Вопрос заключается в будущем банковского сектора в целом и в том, как концепция открытого банкинга начнет оказывать влияние на предпочтения потребителей”, — пояснил Парик. ”Клиенты ожидают от нас простых и прозрачных финансовых решений, скорости в процессах и персонализированных предложений. Вопрос в итоге как раз сводится к тому, готовы ли клиенты вести активное сотрудничество с различными поставщиками или предпочитают банк в качестве центрального поставщика услуг также и в дальнейшем”, — добавил Парик.

По словам Парика, новые технологии и компетенции по обработке данных создают больше возможностей для общения с клиентом, но в выборе финансовых партнеров все же определяющим будет цифровой опыт клиента. ”Именно поэтому мы решили открыть свои платформы для предприятий финансовой технологии и развивать будущие услуги и управлять инновацией в сотрудничестве с ними”, — сказал Парик.

В хакатоне участвует также компания Omniva, которая поставила своей целью объединить между собой открытый банкинг, э-расчет и другие финансовые процессы так, чтобы предприниматели могли в полной мере извлекать пользу от ведения хозяйственной деятельности в реальном времени. ”Идея проекта получила начало в Программе роста SEB, в которой мы участвовали несколько месяцев назад, и проходящий на выходных хакатон является ее естественным продолжением”, — сказал руководитель сферы э-счетов Omniva Сандер Аасна.

”В Omniva мы активно занимаемся тем, чтобы внести в работающую бизнес-модель гибкий способ мышления, присущий стартапам, и формат хакатона идеально подходит для совершенствования и реализации своих идей”, — добавил Аасна. Долгосрочное видение Omniva — создать искусственный интеллект, который помог бы предприятиям принимать коммерческие решения быстрее и более осознанно, опираясь на экономические показатели в реальном времени.

Хакатон SEB Open Banking проводится в сотрудничестве с командой Garage48 и состоится в Центре инноваций SEB с 16 по 18 февраля.