Гуру экономики данных: Эстония и Европа впереди всего мира

Одним из приоритетов Эстонии во время председательства в Совете ЕС является создание единого цифрового рынка в Европе, но это невозможно сделать без свободного обмена данными между странами-членами ЕС. Сегодня, 17 июля, на конференции, посвященной теме единого цифрового рынка, выступил один из ведущих профессионалов в мире в области экономики данных, профессор Алекс Пентлeнд. Он подчеркнул, что развитие экономики данных в Европе и Эстонии находится впереди всего мира, сказано в пресс-релизе.

”Эстония ведет содержательную дискуссию на тему свободного передвижения данных. Свободное передвижение данных создаст новые возможности для бизнеса, сделает делопроизводство более простым и прозрачным как для простых людей, так и для бизнеса, а также возникнут благоприятные условия для гармонизации социального неравенства. Также это необходимо для более эффективного функционирования правительства”, — сказал профессор Массачусетского института технологий Алекс Пентленд в своем выступлении.

”Не стоит забывать о том, что при свободном передвижении данных есть и свои опасности. Очень важно обеспечить защиту личных данных при обмене ими и их перемещении, — сказал Пентланд. — Например, сократить риски поможет то, что для анализа данных не всегда нужны личные данные человека. Ценность данных резко возрастет тогда, когда мы сможем производить сравнение анонимных данных. Польза от сравнения данных, например, может заключаться в лучшем планировании движения общественного транспорта, изучении эпидемий инфекционных заболеваний и для много другого, что поможет лучше руководить процессами и создавать прогнозы потенциальных проблем”.

Первая конференция на тему цифровых технологий во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза, посвященная теме общего цифрового рынка, собрала в Таллинне около 500 предпринимателей, представителей общественного сектора из 31 страны. На мероприятии присутствовали министры конкуренции и телекоммуникаций стран-членов ЕС, представители Европейской комиссии и Европейского парламента, а также высокие представители Совета ЕС.

На конференции обсуждалась тема свободного перемещения данных. Свободное перемещение данных означает, что в будущем страны-члены ЕС будут осуществлять трансграничный обмен данными, который сделает жизнь обычных людей и проще, а также откроет новые двери перед предпринимателями.

Одного из главных спикеров конференции профессора Алекса Пентленда считают одним из самых влиятельных визионеров и ученых в области обмена данными. В дискуссионной панели экспертов примут участие заместитель Европейского инспектора по защите данных Войчех Вевьюровски, Ив-Александр де Монжуа (London Imperial College) и другие. Они проанализируют слабые места в области экономики данных и расскажут о дальнейших планах ЕС, связанных с обменом данными. Кроме этого, представитель компании Uber Антоини Ауберт расскажет о своем опыте — как обмен данными с другими предприятиями помог его компании стать глобальной.

Пресс-конференция на тему общего цифрового рынка состоится на следующий день, 18 июля, в 16:30 вместе с пресс-конференцией после неофициальной встречи министров конкурентоспособности и телекоммуникаций. В пресс-конференции примут участие Андрус Ансип, министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, министр предпринимательства и ИТ Урве Пало и вице-канцлер в области ИТ Сийм Сиккут.