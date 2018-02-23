Грядут морозы — как сохранить в работоспособном состоянии автомобиль с дизельным двигателем?

Наступили настоящие зимние холода и на ближайшие дни прогноз погоды предсказывает в Эстонии до -25°C. Чтобы подготовить машину с дизельным мотором к спокойным поездкам на праздничных выходных и на следующей неделе, руководитель Circle K по оцениванию моторного топлива Индрек Сасси советует обращать особое внимание на заправку автомобиля.

”В такие холода каждый владелец автомобиля с дизельным двигателем должен быть особенно внимательным в том, что касается морозоустойчивости используемого топлива, — сказал Сасси. — Мы рекомендуем всем владельцам дизельных машин убедиться в морозоустойчивости топлива, которым они заправляются, и по возможности выбирать дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости, как минимум, -32°C”.

Согласно эстонскому законодательству, продаваемое в зимний период дизельное топливо должно соответствовать классу А1, т.е. требуемый уровень морозоустойчивости составляет не менее -26°C. Все продаваемое на станциях Circle K дизельное топливо обладает морозоустойчивостью не менее -32°C.

Чтобы в мороз машина легко заводилась и мотор работал хорошо, Индрек Сасси советует владельцам дизельных автомобилей не забывать о следующих советах: