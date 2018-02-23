Грядут морозы — как сохранить в работоспособном состоянии автомобиль с дизельным двигателем?

Наступили настоящие зимние холода и на ближайшие дни прогноз погоды предсказывает в Эстонии до -25°C. Чтобы подготовить машину с дизельным мотором к спокойным поездкам на праздничных выходных и на следующей неделе, руководитель Circle K по оцениванию моторного топлива Индрек Сасси советует обращать особое внимание на заправку автомобиля.
”В такие холода каждый владелец автомобиля с дизельным двигателем должен быть особенно внимательным в том, что касается морозоустойчивости используемого топлива, — сказал Сасси. — Мы рекомендуем всем владельцам дизельных машин убедиться в морозоустойчивости топлива, которым они заправляются, и по возможности выбирать дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости, как минимум, -32°C”.
Согласно эстонскому законодательству, продаваемое в зимний период дизельное топливо должно соответствовать классу А1, т.е. требуемый уровень морозоустойчивости составляет не менее -26°C. Все продаваемое на станциях Circle K дизельное топливо обладает морозоустойчивостью не менее -32°C.
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Чтобы в мороз машина легко заводилась и мотор работал хорошо, Индрек Сасси советует владельцам дизельных автомобилей не забывать о следующих советах:
- Не идите на компромисс в том, что касается качества дизельного топлива — заправляйтесь только на заслуживающих доверия станциях.
- Если сомневаетесь в том, способно ли ваше топливо выдержать морозную погоду, заправьте полный бак надежного морозоустойчивого дизельного топлива.
- Перед заправкой всегда спрашивайте сертификат дизельного топлива:
- Разрешается продавать дизельное топлива класса А1 с морозоустойчивостью -26°C.
- При нынешних морозах рекомендуется заправляться дизельным топливом класса А2, которое обладает морозоустойчивостью не менее -32°C.
- Если в баке вашей машины дизельное топливо уже застыло, дайте ему оттаять, прежде чем добавлять новый морозоустойчивый дизель.