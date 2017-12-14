14.12.2017, 16:07

Грядет забастовка? Переговоры работников скотобойни Раквереского мясокомбината с руководством провалились

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Rakvere Lihakombinaat
Rakvere Lihakombinaat.Foto: Tiit Blaat

Сегодняшняя встреча работников скотобойни Раквереского мясокомбината с руководством и государственным примирителем провалилась, поскольку по части увеличения зарплат договоренность так и не была достигнута.

Работники требовали поднять зарплаты на 20-30% (вместо изначальных 50%), но руководство было согласно лишь на 5% для всех работников предприятия. За принципиальностью руководства во многом стоит страх того, что, если поднять зарплату только работникам скотобойни, то остальные начнут требовать того же.

Государственный примиритель Меэлис Виркебау сказал перед встречей, что если сегодня сторонам не удастся прийти к консенсусу, то он будет вынужден прекратить примирительное производство. После этого работники имеют право ходатайствовать об организации забастовки и спустя две недели с момента оповещения провести законную забастовку.

Читайте также:
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
196 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
319 000€
Tallinn, Коммерческий
189 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
65 000€
Tallinn, Квартира
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
56 000€
Viimsi vald, Квартира
199 900€
Harku vald, Квартира
147 900€
Rae vald, Квартира
399 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии