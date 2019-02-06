Грядет возврат налогов. Вы должны государству денег? Не переживайте, на днях налоговая свяжется с вами лично!

”Ждем всех получателей извещения, подавайте декларации. После этого выяснится конечное налоговое обязательство человека, когда будут взяты в расчет все вычеты, которые делаются с подоходного налога”, — призвал специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

О том как посмотреть, придется ли доплачивать государству подоходный налог, Delfi уже писал здесь.

В этом году впервые заполнить декларацию можно будет на смартфоне. Раньше эта функция была доступна частично, например, там не было инвестиционных счетов.

Кроме того, департамент планирует до 14 февраля лично оповестить тех, кто в прошлом году не подавал декларацию, так как все доходы шли от одного работодателя, но кто должен подать ее в этом году в связи с требованием доплатить подоходный налог. В середине марта персональный оповещения будут также разосланы уже всем, кто еще не подал декларацию, но имеет право получить деньги или обязательство доплатить их.

Налоговую декларацию не обязаны подавать физические лица, являющиеся резидентами Эстонии, которым не надо доплачивать дополнительный подоходный налог (за исключение отдельных случаев) или же лица, чей годовой доход не превысил необлагаемый уровень в 6000 евро.

В этом MTA планирует еще во время срока подачи деклараций заставить людей задекларировать все свои доходы. Департамент заранее проведет анализ рисков и отправит тем людям запрос, которые, согласно их анализу, должны задекларировать доход от предпринимательской деятельности, продажи или сдачи в аренду недвижимости.