Грузовым автомобилям придется платить за пользование эстонскими дорогами

С 1 января 2018 года со всех передвигающихся по дорогам Эстонии грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны будет взиматься плата за пользование дорогами, сообщают "Деловые Ведомости".

Ставка сбора зависит от полной массы грузового автомобиля (категории N3 и N3) и его прицепа, числа осей и класса выхлопа грузовика. Платить нужно за грузовики, зарегист­рированные как в Эстонии, так и за рубежом, их собственникам или ответственным пользователям, если их данные внесены в регистр дорожного движения.

Плата в Эстонии устанавливается повременная, т.е. оплачивается право перемещаться по дорогам страны в течение определенного периода времени. Самое важное при этом заключается в том, что плата должна быть внесена до того, как машина отправилась в путь по дорогам страны.