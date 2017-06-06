ГРУСТНЫЙ КАДР: Уход Prisma из Латвии и Литвы оставит без работы сотни человек

В июне в Латвии и Литве свою деятельность прекратила сеть магазинов Prisma.

Финский концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) решил прекратить работу супермаркетов Prisma в Латвии и Литве в связи с малой долей на рынке.

В компании сообщили, что коммерческая деятельность будет завершена в контролируемом режиме, и процедура начнется в мае, когда будут организованы распродажи товаров. Prisma выполнит все обязательства перед поставщиками товаров и услуг.

"В начале года мы начали обновлять стратегию международной коммерческой деятельности. В ходе этого процесса мы пришли к выводу, что имеющаяся у Prisma доля рынка в Латвии и Литве недостаточно велика, чтобы обеспечить доходную бизнес-деятельность в ближайшем будущем, а достижения дополнительных объемов в ближайшие годы будет очень сложно добиться органическим путем", — отметил исполнительный вице-президент SOK Йорма Вехвилайнен.

Стоит отметить, что закрытие четырех магазинов в Литве оставит без работы 300 человек (162 в Вильнюсе и 126 в Каунасе). В Латвии безработными станут примерно столько же людей.