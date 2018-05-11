Группировка налоговых мошенников должна выплатить государству еще 26 миллионов евро

Вступили в силу решения суда, согласно которым Олег Белокрылов, занимавшийся налоговым мошенничеством в топливной сфере, и его сообщники должны солидарно выплатить налоговые долги, достигающий в общей сумме 26 миллионов евро, пишет Äripäev.

Данное решение Налогово-таможенный департамент приняло еще летом 2015 года, но до этой недели оно оспаривалось в судах.

В начале этой недели Госсуд не принял на рассмотрение кассационную жалобу, связанную с INV T OÜ, поэтому Белокрылов и шесть его сообщников должны солидарно выплатить около 16,5 миллионов евро налоговых долов.

В добавок к этому в феврале вступило в силу решение суда, согласно которому Белокрылов и четверо сообщников должны солидарно выплатить более 9,5 миллионов евро налогового долга предприятия OÜ Adrian Arendus.

В июне 2014 года Белокрылов и девять его подельников были признаны Харьюским уездным судом виновными в рамках соглашения.