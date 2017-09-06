Грозит ли крах рынку криптовалют без регулирования?

Все большее число информационно-технологических компаний привлекают финансовые средства, выпуская собственную цифровую валюту. Но этот процесс абсолютно никак не регулируется. Не приведет ли это в итоге к очередному финансовому скандалу?

Глава отдела по взаимодействию в соцсетях одной из цифровых компаний в Кейптауне Шон Боулэнгер не считает себя крупным инвестором.

Однажды он узнал об американской компании Civic, за которой стоял его земляк — выходец из ЮАР Винни Линэм. Фирма собиралась привлекать инвестиции нетрадиционным в понимании Боулэнгера способом.

Вместо того, чтобы выпустить акции и разместить их все или часть на фондовой бирже, Civic решила выпустить собственную криптовалюту, чтобы тем самым покрыть расходы на программу идентификации личности, над которой в тот момент велась работа.

Боулэнгеру понравились разработки Civic, и он решил в нее инвестировать.

"Я получил шанс вложиться в стартап, что не всегда бывает возможно в этой стране, особенно если финансы ограничены. Риск велик, но велика и отдача", — говорит Боулэнгер.

В результате первичного выпуска монет (ICO) Civic удалось привлечь 33 млн долларов.

Стоимость новой валюты устанавливается выпускающей компанией. Инвесторы хранят "монеты" в цифровых бумажниках в надежде, что их ценность вырастет по мере того, как компания будет преуспевать.

Подобным образом привлекали дополнительные средства и несколько других компаний, работающих над приложениями на базе блокчейн [цепочка блоков с информацией о транзакциях].

Это, например, Bancor (153 млн долларов) и Tezos (232 млн долларов). Всего за этот год инвесторы вложили более 1 млрд долларов в компании, привлекавшие капитал посредством первичного выпуска монет. ICO нравится фирмам, поскольку это быстро, просто и не ограничено бюрократической волокитой.

"Подготовка к ICO занимает всего несколько недель и может быть направлена непосредственно на заинтересованных инвесторов и клиентов, когда можно обойтись без участия компаний венчурного капитала", — рассказывает глава зарегистрированного на Каймановых островах фонда Digital Developers Майкл Марковичи.

Фонд в настоящее время предлагает к покупке монеты, чтобы собрать средства на собственные инвестиции в криптовалюты.

Но отсутствие нормативных положений по регулированию цифровых монет вызывает беспокойство у многих аналитиков.

После повышения цены мошенники быстро сбывают свои монеты.

По словам Боулэнгера, ему было известно о сообщавшихся в СМИ случаях мошеннических действий с ICO до того, как он принял решение инвестировать в криптовалюту. Когда, например, первичный выпуск монет происходил еще до того, как был до конца разработан дееспособный продукт. Не так давно комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила инвесторов о существовании обманных ICO и случаев мошенничества, когда злоумышленники преднамеренно распространяют слухи и фальшивую информацию о грядущих ICO с целью поднять стоимость криптовалюты компании.

"Это как на Диком Западе", — рассказывает он.

Но, по крайней мере, Боулэнгер ни о чем не жалеет.

Он решился вложить средства в Civic, потому что доверяет Лингэму — заслужившему доверие предпринимателю и земляку, который признает, что рискуют обе стороны.

"Это еще неизведанная территория, но, как нам кажется, это был правильный шаг для компании", — говорит Лингэм, который постарался провести первичный выпуск монет наиболее прозрачно, чтобы избежать каких-либо обвинений.

"К сожалению, существует множество случаев мошенничества", — предупреждает он.

Наибольшую тревогу вызывает вероятность появления классического инвестиционного пузыря, сродни тюльпаномании в XVII веке. Этот новый нерегулируемый рынок привлекает мошенников и хакеров.

Почти 10% (примерно 150 млн долларов) средств, вложенных в ICO в этом году посредством блокчейн-платформы Ethereum, были похищены, сообщила в своем отчете компания Chainalysis, специализирующаяся на мониторинге криптовалютных операций.

"Уже есть истории о том, как мошенники пользуются неразумной избыточностью числа ICO", — говорит сотрудник американской адвокатской фирмы Frost Brown Todd Грэй Сассер, специализирующийся на блокчейнах.

Он уверен, что эта область неминуемо будет упорядочена. Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно предложила регистрировать ICO аналогично тому, как это происходит с обычными инвестициями.

Но приверженцы распространения криптовалют, вроде Марковичи, считают, что инвесторам необходимо самим проводить комплексную проверку.

"Безусловно, будут попытки [регулировать этот сектор]. Но, как менеджер фонда, я должен отметить, что регулирование в основном увеличивает стоимость для инвесторов и значительно уменьшает их возможности. Часть средств будет потеряна… но это станет важной вехой в саморегулировании рынка", — уверен он.

Лингэм из компании Civic не сомневается, что в конечном счете эта сфера будет регулироваться.

"Мы находимся у самых истоков новой индустрии. Отрадно видеть, что в таких городах как Цуг в Швейцарии, и в Сингапуре создаются правила регулирования продажи цифровых монет, чтобы общество могло их контролировать и получать от них пользу", — говорит он.

Однако Сассер опасается, что лишь громкие новостные заголовки о жульничестве могут заставить американских регуляторов что-либо предпринять, учитывая антипатию нынешней администрации США к введению новых правил.

Для компаний, успевших продать цифровые монеты перед выпуском программного продукта, есть риск того, что новые правила могут увеличить расходы на исполнение правил до такого уровня, что на это будут потрачены все собранные средства.

"Это лишь вопрос времени, прежде чем какой-нибудь разочаровавшийся инвестор подаст в суд на выпустившую криптовалюту компанию, обвинив ее в мошенничестве. На данный момент и инвестор, и компания работают без страховки", — отметил он.