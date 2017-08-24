Гроза может представлять опасность для подключенного к сети электромобиля

Помимо бытовой электроники и отопительных устройств гроза может повредить заряжающиеся электромобили. Недавно компания PZU Kindlustus (PZU) зарегистрировала случай повреждения электромобиля грозой, значится в пресс-релизе.

”Согласно уведомлению об ущербе, гроза привела к скачку напряжения, в результате чего в здании сгорела электропроводка. Зарядный кабель электромобиля Nissan Leaf был во время грозы подключен электрической сети здания, и возникшая неисправность остановила процесс зарядки. Объем ущерба выясняется. Мы рассматриваем данный случай в рамках страхования каско. Причиненный зданию ущерб будет возмещен по действующему страхованию жилья”, — сказал руководитель отдела урегулирования ущерба PZU Урмас Саар.

Следует помнить, что на время грозы ноутбуки, телефоны, прочие заряжаемые устройства и другую электронику стоит выключать из электрической сети. ”Как правило, гроза причиняет ущерб бытовой электронике и работающими от электричество отопительным приборам, например, тепловым насосам. Ущерб от грозы можно уменьшить при помощи устройств защитного отключения. Если же домашнее имущество все же пострадало от разряда молнии, страхование жилья PZU возместит причиненный электрическим устройствам ущерб”, — отметил Саар.