Гроза может нарушить вылеты рейсов Nordica и других авиакомпаний

Nordica сообщает, что сильная гроза с молниями в Брюсселе может сегодня нарушить также и вылеты рейсов Nordica. Возможны длительные задержки в расписании вылетов.
Эстонская авиакомпания сообщает, что гроза может повлиять на время вылета рейса Таллинн — Санкт-Петербург, так как этот же самолет до этого летит на бельгийской линии.
Упомянутый рейс в Петербург должен отправиться из Таллинна сегодня в 21:20. На данный момент информации об опоздании Nordica не опубликовала.
Tallinn, Квартира, 72 000 EUR
Tallinn, Квартира, 86 460 EUR
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