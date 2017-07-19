Гроза может нарушить вылеты рейсов Nordica и других авиакомпаний

Nordica сообщает, что сильная гроза с молниями в Брюсселе может сегодня нарушить также и вылеты рейсов Nordica. Возможны длительные задержки в расписании вылетов.

Эстонская авиакомпания сообщает, что гроза может повлиять на время вылета рейса Таллинн — Санкт-Петербург, так как этот же самолет до этого летит на бельгийской линии.

Упомянутый рейс в Петербург должен отправиться из Таллинна сегодня в 21:20. На данный момент информации об опоздании Nordica не опубликовала.