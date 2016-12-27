Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который незаконно вывел из страны больше 20 миллионов долларов. Деньги он отправлял переводами в Латвию.

Как отмечает новостное агентство "Восток-Медиа", чтобы переслать валюту в другую страну, предприимчивый мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина за вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги. Одной из них стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

В соответствии с контрактом предприниматель оформил паспорт сделки и в течение пяти месяцев сделал 101 перевод на сумму около 21 миллиона долларов США.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, в этот период иностранная фирма услуги по перевозке не оказывала. По закону "О валютном регулировании и валютном контроле" предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские счета, но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и крупный денежный штраф.