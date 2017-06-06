Грандиозного расширения Uvic на российский рынок не состоялось: фирма — на грани банкроства

Известная в основном как производитель пельменей AS Uvic представила суду заявление о санации, хотя еще летом планировало масштабное расширение на российский рынок.

Директор предприятия Александр Мусаров год назад поведал Postimees о планах запустить в Новгороде масштабное пищевое производство (завод по изготовлении изделий из картофеля, свиноферма, завод по производству рапсового масла, мороженого и т.д. ). Проект вроде бы даже нашел в России поддержку на высшем политическом уровне. Мусаров уже инвестировал 8 млн евро, но введенный в феврале запрет на импортную пищевую продукцию разрушил все планы.

Согласно отчету за 2015 год, оборот предприятия и дочерних фирм составил 12,1 млн евро, прибыль 1,3 млн. Долги насчитывали 3,7 млн евро, из которых 2,9 млн следовало погасить в течение года. Нераспределенная прибыль составила 12 млн.

Всего в Uvic работало 187 человек, расход на рабочую силу составил 785 евро на человека.

К моменту выхода статьи ни Мусаров, ни исполнительный директор фирмы Иван Закотей на вопросы не ответили.

Советником по санации суд назначил присяжного адвоката Тамбета Муллари.