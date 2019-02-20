ГРАФИКИ: В Эстонии, Латвии и Литве популярны иные модели автомобилей по сравнению с Беларусью и Украиной

Аналитики эстонского предприятия RIA.com Marketplaces OÜ сравнили таблицы продаж наиболее популярных моделей новых автомобилей в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Беларуси.
В Эстонии ценится качество
В 2018 году в Эстонии было куплено 26 310 новых автомобилей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 2,7%. Первые места уже много лет занимают Škoda и Toyota. В 2018 эстонцы приобрели 1 025 автомобилей Škoda Octavia, 997 Toyota RAV4 и 861 Renault Clio. В десятку лидеров вошли также две модели KIA и Volkswagen Golf, который за последний год стал одним из любимцев европейских автолюбителей. Вот как выглядит десятка лидеров в Эстонии:
Škoda Octavia — 1 025
Toyota RAV4 — 997
Renault Clio — 861
Toyota Avensis — 785
KIA Sportage — 663
Toyota Auris — 653
Škoda Superb — 636
Toyota C-HR — 594
KIA Cee'd — 572
Volkswagen Golf — 564
В Латвии нет выраженных предпочтений
Общий объем продаж новых автомобилей в Латвии постоянно увеличивается, но выделить какую-то особо выдающуюся по популярности марку сложно. Позицию лидера в ТОП-10 Латвии занимает Volkswagen Golf с 894 продажами в 2018 году. На втором месте — Nissan Qashqai (680 продаж), и на третьем — Toyota RAV-4 (540 проданных единиц). ТОП-10 продаж новых автомобилей в Латвии в 2018 году выглядит следующим образом:
Volkswagen Golf — 894
Nissan Qashqai — 680
Toyota RAV-4 — 540
Volkswagen Tiguan — 538
Toyota Auris — 513
Škoda Octavia — 460
Volkswagen Passat — 449
Toyota C-HR — 366
Kia Sportage — 363
Toyota Avensis — 290
В Литве лидирует Fiat
Первое место по продажам новых машин в Литве в прошлом году с огромным отрывом занял Fiat 500 — было продано аж 5769 машин этой модели. На втором месте также Fiat (а именно Fiat Tipo) c 1899 проданных единиц. Третье место у Škoda Octavia (1222 продажи), четвертое — вновь у Fiat, на сей раз 500X (1206 продаж). Три позиции в десятке лидеров получила Toyota — модель C-HR расположилась на пятой позиции с 1010 продажами, RAV-4 — на шестой (980 продаж) и Auris — на девятой (766 продаж). Полный рейтинг:
Fiat 500 — 5769
Fiat Tipo — 1899
Škoda Octavia — 1222
Fiat 500X — 1206
Toyota C-HR — 1010
Toyota RAV-4 — 980
Nissan Qashqai — 804
Volkswagen Golf — 789
Toyota Auris — 766
Volkswagen Passat — 745
В Беларуси предпочитают Renault и Lada
Крупнейшая доля рынка Беларуси принадлежит произведенным в России автомобилям. На первом месте среди самых популярных — Lada Vesta с 5 269 продажами. На втором месте — Volkswagen (4908 машин), а третью позицию занимает Renault Logan — 3250 проданных автомобилей. Стоит отметить, что больше всего среди марок покупают Renault, но не европейского, а российского производства. Полный рейтинг ТОП-10 популярных автомобилей в Беларуси выглядит так:
Украинцы доверяют надежным маркам, и в основном выбирают кроссоверы с высоким клиренсом и автомобили с низким расходом бензина. Об этом свидетельствует рейтинг:
Renault Duster — 3 465
Kia Sportage — 3 128
Toyota RAV-4 — 2 653
Toyota Camry — 2 404
Renault Logan — 2 385
Hyundai Tuscon — 2 229
Nissan Qashqai — 2 197
Škoda Octavia — 2 138
Volkswagen Polo — 1 812
Nissan X-Trail — 1 732
В Европе чтут малолитражки
Volkswagen и Renault просто заполонили рынок Европы. Компактность, маленький уровень потребления топлива, хороший запас пробега и просто комфорт — вот что выбирают жители стран Евросоюза. Кроме этого, очень хорошую позицию в рейтинге занимает кроссовер Volkswagen Tiguan, хотя цена за автомобиль в два раза выше, чем у Golf. Далее следует весь ТОП-10 новых автомобилей, которые чаще всего продавались в 2018 году в Европе.
В Эстонии число продаж новых автомобилей постоянно растет. Если в 2010 количество проданных новых машин составляло около 9 тысяч, то уже в 2018 эта цифра перевалила за 26 тысяч.
В Латвии за последние девять лет покупка новых автомобилей выросла в несколько раз. Если в 2010 году было продано всего 4372 новых авто, то уже в 2018 году эта цифра составила 16879 авто.
В Литве продажи авто с 2015 года выросли почти в два раза. Если за 2015 год было продано в общей сложности 17085 новых машин, то в 2018 этот показатель составил уже 32447 автомобилей. Также стоит упомянуть и то, что благодаря украинскому рынку Литва, Латвия и Эстония получили рынок сбыта старых автомобилей, что дало возможность жителям стран Балтии продать старые и купить новые машины.
В Беларуси 2018 год был годом бума продаж. В стране было продано в два раза больше новых автомобилей, чем в 2017 году. Всего за год было продано 52 835 машин. Такой рост продаж стал возможным благодаря льготным кредитным условиям и лизингу. Также многие предприятия обновили свой автопарк. Но станет ли текущий год таким же удачным, как предыдущий? Скорее всего, нет. Практически весь спрос был удовлетворен в прошлом году.
В 2014 году продажи автомобилей в Украине упали в два раза. Еще через год — опять в два раза. Если в 2013 году было продано 213 тысяч новых автомобилей, то в 2015 году эта цифра не достигла даже 50 тысяч. Причина тому — нестабильная ситуация в стране в те годы. Однако хотя продажи в Украине новых автомобилей упали, количество пригнанных из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши использованных машин выросло в несколько раз. Из-за упрощенного законодательства и льготного растаможивания только за январь 2019 года украинцы пригнали больше 50 тысяч автомобилей, треть из которых не старше пяти лет. Также стоит отметить и то, что в Украине действует бесплатное растаможивание электрокаров. В последние годы на рынок хлынули тысячи электроавтомобилей из США и других стран. Данные автосайта AUTO.RIA.com (ТОП-5 в мире среди автосайтов) говорят о том, что таких автомобилей в Украине в 78 раз больше, чем в Эстонии.