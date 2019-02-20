ГРАФИКИ: В Эстонии, Латвии и Литве популярны иные модели автомобилей по сравнению с Беларусью и Украиной

Renault Sandero — 212 829

Graafik

О продажах автомобилей в течение последних лет

В Эстонии число продаж новых автомобилей постоянно растет. Если в 2010 количество проданных новых машин составляло около 9 тысяч, то уже в 2018 эта цифра перевалила за 26 тысяч.

В Латвии за последние девять лет покупка новых автомобилей выросла в несколько раз. Если в 2010 году было продано всего 4372 новых авто, то уже в 2018 году эта цифра составила 16879 авто.

В Литве продажи авто с 2015 года выросли почти в два раза. Если за 2015 год было продано в общей сложности 17085 новых машин, то в 2018 этот показатель составил уже 32447 автомобилей. Также стоит упомянуть и то, что благодаря украинскому рынку Литва, Латвия и Эстония получили рынок сбыта старых автомобилей, что дало возможность жителям стран Балтии продать старые и купить новые машины.

В Беларуси 2018 год был годом бума продаж. В стране было продано в два раза больше новых автомобилей, чем в 2017 году. Всего за год было продано 52 835 машин. Такой рост продаж стал возможным благодаря льготным кредитным условиям и лизингу. Также многие предприятия обновили свой автопарк. Но станет ли текущий год таким же удачным, как предыдущий? Скорее всего, нет. Практически весь спрос был удовлетворен в прошлом году.