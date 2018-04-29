29.04.2018, 13:46

ГРАФИКИ: Tele2 прекращает делать звонки коммерческого содержания. Почему?

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rus.delfi.ee
EST 2
Pettunud Tele2 klient
Foto: Madis Veltman

Статистика Департамента технического надзора показывает, что в последние годы меньше всего переводов номеров было произведено именно в Tele2, что в свою очередь означает, что их звонки для привлечения клиентов были неэффективны.

Недавно Tele2 сообщила, что в с конца мая отказывается от звонков коммерческого содержания и сосредоточится на персональном обслуживании уже имеющихся клиентов, поскольку многие люди негативно относятся к такой навязчивости со стороны оператора.

Тем не менее, выясняется, что причина этого решения в другом — эти звонки просто неэффективны. На последние семь лет Tele2 потеряла больше всего номеров. Смотрите графики.

С сайта Tele2:

С конца мая-месяца Tele2 перестанет обзванивать клиентов с целью предложения им товаров и услуг. После упразднения этой службы на предприятии будет создано около 40 новых рабочих мест, что позволит еще больше персонализировать и ускорить обслуживание клиентов.

Как показало исследование Kantar Emor, около двух третей жителей Эстонии получали в последние месяцы телефонные звонки с предложениями торгового характера. Причем 85% участников исследования заявили, что относятся к таким звонкам отрицательно.

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По словам исполнительного директора Tele2 Криса Роббинса, проведенные опросы подтверждают, что большинство наших соотечественников не желают получать от предприятий торговые предложения по телефону.

”Так, в ходе недавнего исследования выяснилось: свыше двух третей его участников хотят, чтобы государство избавило их от назойливого телефонного спама. А поскольку эта деятельность не урегулирована на государственном уровне, мы решили выступить с инициативой — и первыми прекращаем такую маркетинговую практику”, — сообщил К. Роббинс.

По его мнению, действующие клиенты эстонских операторов, зачастую, чувствуют себя как бы на втором плане, поскольку считают, что самые хорошие предложения получают только новые клиенты. ”Мы решили сосредоточить свои основные ресурсы на уже имеющейся клиентуре, чтобы в первую очередь удовлетворить ее пожелания”.

Упразднение службы телемаркетинга позволит создать около 40 новых рабочих мест и увеличить штат персонала, который, в свою очередь, сможет более оперативно и персонализировано обслуживать действующих клиентов Tele2.

Кроме того, в конце мая откроется специальная страница в интернете, где клиенты Tele2 смогут извещать своего оператора о том, согласны они или не согласны получать торговые предложения по телефону. ”Иными словами, потребители будут решать сами, нужны им звонки с предложениями о покупке интернета, пылесоса, витаминов и т.д. или нет”, — сказал в заключение К. Роббинс и обратился с призывом к другим предприятиям последовать примеру Tele2 и отказаться от практики агрессивных продаж по телефону.

Согласно законодательству ЭР, рассылка именной рекламы по э-почте и в виде SMS разрешается только с согласия адресата. При этом звонки коммерческого содержания не возбраняются. Нет в Эстонии и единой базы данных, где люди могли бы регистрировать свой отказ от поступления к ним таких звонков.

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