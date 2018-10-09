ГРАФИКИ: Так сколько же денег был отмыто через Эстонию?

Банк Эстонии пояснил, что общий объем трансграничных платежей действительно составил 900 млн евро и в эту сумму, безусловно, входили и совершенные нерезидентами сделки, однако отдельно эти данные вычленить не представляется возможным и выводов о масштабах отмывания делать на этом основании нельзя.

Общая ценность поступивших в эстонские коммерческие банки из-за границы средств в период 2008-2015 составляет 441 млрд евро, общая ценность совершенных в зарубежные банки платежей — 446 млрд евро.

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