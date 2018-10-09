ГРАФИКИ: Так сколько же денег был отмыто через Эстонию?

В свете скандала с отмываем денег в Danske pank в зарубежных СМИ стали писать о том, что через Эстонию в период с 2008 по 2015 прошло около триллиона долларов ”нерезидентских денег”.
Банк Эстонии пояснил, что общий объем трансграничных платежей действительно составил 900 млн евро и в эту сумму, безусловно, входили и совершенные нерезидентами сделки, однако отдельно эти данные вычленить не представляется возможным и выводов о масштабах отмывания делать на этом основании нельзя.
Общая ценность поступивших в эстонские коммерческие банки из-за границы средств в период 2008-2015 составляет 441 млрд евро, общая ценность совершенных в зарубежные банки платежей — 446 млрд евро.
Смотрите график:
Центробанк утверждает, что трансграничные сделки являются естественной частью открытой экономики Эстонии, а принимая во внимание размеры государства, то можно утверждать, что с этой точки зрения они ничем не выделяется на фоне других стран ЕС. Так, объемы международных платежей в Эстонии в рассматриваемый период превысил ВВП в 3,1 раза. Этот показатель такой же, как в Бельгии, Франции и Финляндии и ниже, чем в Германии.
Банк отмечает, что сейчас невозможно сказать, сколько именно денег было отмыто. Чтобы это выяснить, необходимо составить полный аудит, проверить всех клиентов и изучать все детали сделок.