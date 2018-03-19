ГРАФИКИ: Сорвали джек-пот? Кто выиграет от продажи казино Olympic

Издание Ärileht выяснило, кто больше всего выиграет с продажи казино Olympic. Самую большую выгоду это принесет двум его основателям Армину Кару и Яану Корпусову. Определенный куш получат и различные фонды и некоторые эстонские инвесторы.
Если за исходные данные брать количество акций по цене 1,905 евро за штуку, то первая пятерка будет выглядеть следующим образом:
ТОП
Далее следуют различные фонды:
Интересно посмотреть и на тех, чья выгода будет не столь большой:
Зарегистрированные (1) Анонимные (3)