19.03.2018, 15:06

ГРАФИКИ: Сорвали джек-пот? Кто выиграет от продажи казино Olympic

 (4)
rus.delfi.ee
EST 2
Eurod
Foto: Madis Veltman

Издание Ärileht выяснило, кто больше всего выиграет с продажи казино Olympic. Самую большую выгоду это принесет двум его основателям Армину Кару и Яану Корпусову. Определенный куш получат и различные фонды и некоторые эстонские инвесторы.

Если за исходные данные брать количество акций по цене 1,905 евро за штуку, то первая пятерка будет выглядеть следующим образом:

ТОП

Далее следуют различные фонды:

Интересно посмотреть и на тех, чья выгода будет не столь большой:

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии