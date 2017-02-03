03.02.2017, 13:30

ГРАФИКИ: Prisma переняла у Maxima пальму первенства — теперь тут дешевле

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rus.delfi.ee
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ГРАФИКИ: Prisma переняла у Maxima пальму первенства — теперь тут дешевле
Foto: Raivo Tasso

В феврале результаты сравнения цен в различных торговых сетях Эстонии оказались сюрпризом. Если на протяжении прошлого года стоимость потребительской корзины была самой низкой в Maxima, то уже второй месяц подряд дешевле всего закупаться в Prisma.

Ниже приводим сравнение стоимости разных наименований товаров. За основу были взяты цены в Laagri Maksimarket, Laagri Rimi, Järve Selveri, Smuuli Maxima, Grossi Kivila и Tähesaju Prisma.

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