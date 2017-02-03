ГРАФИКИ: Prisma переняла у Maxima пальму первенства — теперь тут дешевле

В феврале результаты сравнения цен в различных торговых сетях Эстонии оказались сюрпризом. Если на протяжении прошлого года стоимость потребительской корзины была самой низкой в Maxima, то уже второй месяц подряд дешевле всего закупаться в Prisma.
Ниже приводим сравнение стоимости разных наименований товаров. За основу были взяты цены в Laagri Maksimarket, Laagri Rimi, Järve Selveri, Smuuli Maxima, Grossi Kivila и Tähesaju Prisma.
Tallinn, Квартира, 66 900 EUR
Narva, Дом, 85 000 EUR
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