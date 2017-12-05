05.12.2017, 20:50

ГРАФИКИ: На парковках каких торговых центров происходит больше всего аварий

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rus.delfi.ee
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ГРАФИКИ: На парковках каких торговых центров происходит больше всего аварий
Foto: Andres Putting

Согласно результатам анализа, проведенного Эстонским фондом дорожного страхования, в этом году на площадках с более широкой разметкой парковочных мест при торговых центрах уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий в среднем на одну четверть по сравнению с прошлым годом.

При этом на территории торговых центров со старой узкой разметкой парковочных мест количество аварий только возрастает, сообщил фонд некоторое время назад посредством пресс-релиза.

Издание Eesti Ekspress приводит ряд графиков, отражающих ситуацию.

Liikluskindlustusjuhtumid kaardistatud keskuste parklates mai -september aastatel 2012 -2017 Eesti Liikluskindlustuse Fond
Õnnetusterohkematekeskuste juhtumite arv mai -september aastatel 2015 -2017 Eesti Liikluskindlustuse Fond

Многие торговые центры — например, Mustika, Mustamäe, Kristiine и Rocca al Mare — уже привели свои парковки в соответствие требованиям, и количество страховых случаев уменьшилось на 25%. Более часто стук машинного железа можно по-прежнему слышать на парковке у торгового центра Ülemiste.

Интерактивный график:

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