ГРАФИКИ: Как изменилась цена продуктовой корзины и средняя зарплата в Эстонии за 25 лет

По данным Эстонского института конъюнктуры, в декабре недельная продуктовая корзина семьи из четырех человек стоила 75,34 евро. Десять лет назад ее цена составляла 59,28 евро, а в 1993 году — всего 17,49 евро.

Однако стоит отметить, что если в 1993 году средняя зарплата составляла всего 68 евро, то в третьем квартале 2018 года, согласно данным Департамента статистики, она выросла до 1291 евро.

То есть, если недельная продуктовая корзина за 25 лет выросла в четыре раза, то средняя зарплата — в 19 раз.