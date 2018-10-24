ГРАФИКИ: Информация, обнародованная в порядке исключения. Сколько иностранных денег прошло через банки в Эстонии?

Если до недавнего времени Банк Эстонии отказывался предоставлять данные по объемам трансграничных сделок в отдельности по каждому банку, то теперь банки сами попросили обнародовать эту информацию.

1. Трансграничные клиентские платежи, совершенные из банков Эстонии

2. Трансграничные клиентские платежи, поступившие в банки Эстонии