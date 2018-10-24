24.10.2018, 07:00
ГРАФИКИ: Информация, обнародованная в порядке исключения. Сколько иностранных денег прошло через банки в Эстонии?
Если смотреть на статистику, то можно ясно увидеть, какие большие объемы трансграничных платежей в Эстонии приходились до 2014 года на Danske bank. Далее обороты резко снизились.
Если до недавнего времени Банк Эстонии отказывался предоставлять данные по объемам трансграничных сделок в отдельности по каждому банку, то теперь банки сами попросили обнародовать эту информацию.
1. Трансграничные клиентские платежи, совершенные из банков Эстонии
2. Трансграничные клиентские платежи, поступившие в банки Эстонии
Рыночная доля банков на основании объемов имущества (голубым цветом) и трансграничных клиентских платежей (черным цветом)