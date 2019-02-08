Графики движения автобусов номер 12 и 13 восстанавливаются

Согласно плану следующие новые автобусы выйдут на городские линии уже на следующей неделе, сообщает фирма.

”Сейчас в часы пик по утрам и вечерам одновременно отправляются 380 автобусов, к которым сегодня добавились еще четыре, но мы прилагаем усилия для того, чтобы восстановить в полном объеме тот график, который был до 1 февраля, что означает 414 отправлений”, — сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич. ”Надеемся не позднее конца марта восстановить все обычные графики движения и после этого за счет автобусов, которые поступят в рамках новых поставок, мы сможем сделать график движения на имеющихся линиях даже более плотным, чем до 1 февраля”.

По словам Бородича, успешно прошел и найм дополнительного персонала. По его словам, сегодня водители автобусов и технический персонал работают еще с повышенной нагрузкой, но уже удалось нанять примерно половину от необходимых дополнительных водителей, что позволит уже в ближайшее будущее нормализовать ситуацию.

”Также я хочу поблагодарить всех пассажиров за понимание и терпение в этот напряженный период”, — сказал Денис Бородич, по словам которого большая часть работы на сегодня уже сделана. ”Теперь мы постоянно отслеживаем ситуацию и время от времени уплотняем графики, чтобы обеспечить слаженное обслуживание всех линий”.

Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.