ГРАФИК: Зарплаты в ИТ-секторе — сколько получают в зависимости от должности и опыта работы

На эстонском ИТ-ландшафте появилось приложение Frank, которое создано для того, чтобы заменить или дополнить имеющиеся сайты по подбору персонала, такие как CV Online или CV Keskus.

Frank живет в вашем телефоне и предлагает вам реальные вакансии в соответствии с тем, какие данные вы в него ввели. Frank не знает, кто вы, но способен собирать от пользователей интересную информацию. Так Ärileht узнал, каковы зарплаты в ИТ-секторе на данный момент — какую зарплату получают и какую предлагают.

На первом графике приведена средняя зарплата на вакантных местах в зависимости от должности: инженер программного обеспечения; ИТ и системный администратор; правовая помощь; продажи и развитие бизнеса; датолог; дизайнер; маркетинг и коммуникации; директор по персоналу и вербовщик; финансист; развитие товаров.

На втором графике показана средняя зарплата в зависимости от стажа: зеленым цветом — у соискателей; красным цветом — на вакантных местах.