19.07.2018, 07:00

ГРАФИК: Зарплата более 2000 евро, а работников не найти

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rus.delfi.ee
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Häkker
HäkkerFoto: Anni Õnneleid

В прошлом году средняя зарплата в занимающихся информацией и связью фирмах составляла 2000 евро. Но и там не хватало работников, пишет Maaleht.

Согласно прогнозу Банка Эстонии, в ближайшие годы в Эстонии зарплаты будут стремительно расти. Очевидно, что предполагаемый рост распределится по областям неравномерно, но как именно — неизвестно. Скорее всего, более интенсивный рост будет наблюдаться там, где оплата труда на данный момент ниже.

Так, самый медленный рост в прошлом году наблюдался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйств, далее следовали здравоохранение, социальное попечительство, искусство и развлечение. Быстрее всего росли заплаты в горной промышленности, ИТ-секторе и энергетике.

При этом в ИТ-секторе нехватка специалистов высокого уровня (соответственно с высокой зарплатой) наблюдается постоянно. Большее количество вакансий было зафиксировано лишь в гостиничной сфере и сфере общепита и административной и подсобной деятельности.

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